Craon, France

Selon les informations de France Bleu Mayenne, le groupe, qui avait repris au début de l'été la production de lait pour bébé à Craon, va prochainement commercialiser ses produits à l'étranger. Tout est déjà en place. L'entreprise a donc suffisamment de stock pour reconquérir le marché international.

Commercialisation d'abord à l'étranger puis en France, sans doute en octobre

Un plan est également en cours d'élaboration pour le marché français, trouver des boites dans les supermarchés et les pharmacies, ça devrait se faire dès le mois prochain. Sous la marque Picot et sous une autre qui ne s'appellera plus Milumel. Un changement de nom est prévu.

Deux marques au coeur du scandale sanitaire. Cette crise a fait perdre beaucoup d'argent à Lactalis, des centaines de millions d'euros, et a nui à son image.

Lactalis veut redorer son image le plus vite possible

En décembre dernier, une contamination aux salmonelles avait été détectée dans l'usine de Craon, une partie du site a ensuite été démantelée. Une affaire émaillée de plusieurs polémiques : notamment celle concernant des boites contaminées remises en vente dans des grandes surfaces.

Une commission d'enquête parlementaire a été créée, des centaines de familles ont porté plainte.

Pour Lactalis, le feu vert de l'Etat est une étape importante pour recréer un lien de confiance avec les consommateurs. Le groupe, qui emploie 146 personnes à Craon actuellement, envisage d'augmenter ses effectifs assez vite sur ce site.