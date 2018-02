On va pouvoir commander à partir de la mi-février des plats réalisés par des chefs poitevins et qui seront livrés chez vous en moins de 30 minutes. Une vingtaine de restaurateurs de la ville ont donné leur accord au spécialiste de la livraison de repas.

Poitiers, France

Deliveroo, c'est un service de livraison de plats cuisinés présents dans 12 pays et 84 villes. Créé en 2013, le groupe britannique travaille aujourd'hui avec plusieurs milliers de restaurants en France. Et après Bordeaux et la Rochelle, Deliveroo a donc décidé de s'implanter à Poitiers. Une ville qui compte plus de 25.000 étudiants. Une donnée qui n'est pas neutre.

Une ville étudiante mais pas que

"Bien évidemment, cela pèse dans notre choix. Mais nous avons aussi beaucoup de cadres qui se sont installés en ville et qui nous ont fait remonter leur souhait de voir le service arriver chez eux" explique Guillaume de Richemont, manager du groupe pour le Grand-Ouest.

"Bon pour la notoriété et le chiffre d'affaires" un restaurateur poitevin

"On a tout a y gagné. Pour la notoriété, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir une boutique en ligne, encore moins un livreur à temps plein. Ce sera bon pour nous faire connaître et grossir le chiffre d'affaires" estime Didier Baudry, co-gérant du traiteur japonais Moshi Moshi, l'un des établissements retenus pour débuter l'aventure à Poitiers.

Des établissements triés sur le volet

Car c'est bel et bien Deliveroo qui sélectionne les restaurants : "Nous ne validons que 7% des demandes qui nous sont envoyées au niveau national. Notre but est de proposer à nos utilisateurs la meilleure qualité" poursuit Guillaume de Richemont.

Une vingtaine de livreurs embauchés

A Poitiers, une vingtaine de livreurs ont été embauchés. Ils interviendront dans un rayon de trois kilomètres autour du centre-ville. Lancement du service prévu mi-février. Comptez un supplément de 2,50 euros par livraison. Le restaurateur, lui, verse une commission d'environ 30% à la plateforme.