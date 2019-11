INFO FRANCE BLEU PARIS : La Fnac et ses clients à nouveau victimes de fraudeurs informatiques

La fnac et ses clients à nouveau victimes de fraudeurs informatiques

Paris, France

Depuis plusieurs jours, des internautes reçoivent un faux mail de la Fnac leur indiquant que leur commande a "bien été enregistrée". Ce mail envoyé depuis l’adresse "fnacnepasrepondre@fnac.com" est un faux qui a pourtant tout l’apparence d’un vrai.

Le logo, les publicités, l'adresse mail : l'apparence du vrai

Le logo de la FNAC est parfaitement reproduit, ainsi que des publicités sur des ouvrages actuellement en vente sur le site de la Fnac. Par ailleurs, l’adresse mail "@fnac.com" paraît également crédible. Les fraudeurs ont même personnalisés ces mails en indiquant le prénom de l’internaute qui a prétendument effectué la commande et en ajoutant également l’adresse postale de l’internaute.

L'adresse de l'internaute figure également dans le mail - Capture d'écran

Ne pas "annuler la commande"

Le piège ne se referme que si l’internaute décide d’annuler la commande. Cette technique "d’hameçonnage" ou "phishing" qui consiste à soutirer des informations personnelles et les coordonnées bancaires est bien connu de la Fnac, déjà victime de ce type d’escroquerie à plusieurs reprises. En juin dernier, par exemple, la Fnac appelait ses clients à la vigilance, indiquant que "ces emails reprennent à des fins frauduleuses la charte graphique et le logo de l'enseigne. Ils tentent de bénéficier de la notoriété de la Fnac pour récupérer vos informations confidentielles et notamment vos données de cartes bancaires. Nous tenons à préciser qu’après analyse, les données utilisées dans ces emails ne proviennent pas de fuites de données de nos systèmes d’information. Ainsi si votre adresse figure dans le faux récapitulatif de commande, elle ne provient pas d’une faille de notre site mais a pu être récupérée sur Internet"

Le piège se referme si l'internaute souhaite "annuler la commande" - Capture d'écran

De "nombreux appels ces deux derniers jours"

Contacté ce mardi par France Bleu Paris, un conseiller clientèle de la Fnac, joint par téléphone, a précisé que "de nombreux clients ont appelés ces deux derniers jours" et qu'il ne faut "surtout pas, annuler la commande".

La FNAC qui précise à France Bleu Paris qu'un onglet sécurité a été mis en bas de page sur Fnac.com et Darty.com pour sensibiliser les clients.