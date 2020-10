INFO France Bleu Paris : plusieurs dizaines de manifestants bloquent le périphérique

Les professionnels de la restauration événementielle ont décidé de se faire entendre.

L'OPRE, l'organisation des professionnels de la restauration événementielle organise ce mardi matin une manifestation sur le périphérique pour montrer la colère et le désarroi de cette profession.

Depuis le mois de mars 2020, à cause de la crise du Covid-19, ils ne travaillent pratiquement plus. La plupart aujourd'hui ont épuisé leur droit chômage, ils sont au RSA et la situation est très difficile. Pour s'en sortir ils estiment qu'il leur faudrait un statut spécifique comme celui qui leur a été supprimé en 2014.

Venus de toute l'Ile-de-France, les manifestants se sont retrouvés à 6h30 ce mardi matin à Paris. Ils ont envahi à pied le périphérique entre la porte de Saint-Cloud et la porte d'Issy. Ils occupent les deux voies de droite avec pancartes et banderoles. Ils pensent rester sur place jusqu'à midi.

Attention si vous devez circuler sur le périphérique à ce niveau donc seule la voie de gauche est ouverte et il y a de gros ralentissements.

La police est sur place mais, pour l'instant, elle n'est pas intervenue.

D'autres informations à venir.