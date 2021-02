INFO France Bleu Périgord : l'abattoir de Ribérac placé en liquidation judiciaire

L'abattoir de Ribérac va fermer. La liquidation judiciaire de l'établissement a été prononcée ce mardi 2 février par le tribunal de commerce de Périgueux. L'abattoir existant depuis 1960, il arrêtera son activité officiellement ce vendredi 5 février. C'est un coup dur pour les 18 salariés de l'établissement.

L'établissement a perdu 70% de son activité

L'établissement était en redressement judiciaire. Il croulait sous les dettes d'environ 700.000 euros et avait vu ses principaux clients partir. Le groupe Arcadie, qui représentait 45% du tonnage est parti en juin et le groupement d'éleveurs Bio le Pré Vert s'est retiré en octobre, soit une perte de 70% de l'activité. Le tonnage annuel était passé de 2.400 en 2019 à 750 l'an dernier. L'abattoir de Ribérac coûtait trop cher à la commune explique le maire Nicolas Platon avec une dette de 200.000 euros et un emprunt de 100.000 euros que les habitants vont devoir rembourser jusqu'en 2034.

La mairie aimerait créer un nouvel abattoir

Selon lui, cette liquidation judiciaire va permettre de repartir sur de nouvelles bases. La Ville de Ribérac a pour projet de créer un nouveau abattoir. La municipalité réfléchit à un nouveau projet qui, selon le maire, ne pourra voir le jour qu'avec un réel partenariat public-privé.

Plus d'une centaine d'éleveurs du Périgord et de Charente utilisaient l'abattoir de Ribérac et doivent à partir du 5 février, se rendre dans des établissements plus éloignés comme Chalais et Bergerac.