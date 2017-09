Info France Bleu Picardie : l'hôtel Marotte rachète la Banque de France et s'agrandit

L'hôtel Marotte à Amiens est le seul établissement cinq étoiles de la Somme. Depuis cinq ans, Olivier et Estelle Wali développent leur établissement haut de gamme. La prochaine étape sera l'ouverture au printemps 2019 de 22 nouvelles chambres, un restaurant et un spa. Une info France Bleu Picardie

"Notre clientèle est exclusivement étrangère et nous ne pouvons actuellement pas répondre à toutes les demandes car nous n'avons pas assez de chambres", déplore Olivier Wali l'actuel dirigeant du Marotte à Amiens. Depuis cinq ans avec son épouse Estelle, ils ont ouvert un hôtel 5 étoiles, une maison d'hôtes haute de gamme et des meublés de grand standing soit 22 chambres au total. La prochaine étape sera de doubler la capacité.

Marotte s'agrandit et proposera 22 chambres supplémentaires

Le couple vient d'acquérir l'immeuble situé juste en face du salon de l'hôtel au 60 rue des Jacobins à Amiens. Avec l'aide de l'entrepreneur amiénois Joël Péron , il a investi près de six millions d'euros. Joël Péron dirige l'entreprise de fibre optique Tutor, il est aussi le principal sponsor de l'équipe de hand ball et actionnaire des Gothiques, l'équipe de hockey sur glace d'Amiens. "Nous ne voulions pas y aller tout seul, nous avions besoin d'un investisseur qui croit en notre projet de tourisme de luxe sur Amiens" explique Olivier Wali.

Les dirigeants du Marotte d'Amiens s'agrandissent et ouvriront en 2019 22 nouvelles chambres, un restaurant et un spa © Radio France - Anne Tréguer

Un restaurant et 40 emplois seront créés au printemps 2019

Marotte proposera ainsi au printemps 2019 vingt-deux chambres en plus , un restaurant qui s'appellera "La galerie des recettes" et un spa. Une blanchisserie sera également créée. "Nous avons une clientèle qui demande beaucoup de services. Nous nous adaptons en permanence à ses souhaits. Notre clientèle n'a pas de souci d'argent". Les Wali accueillent 90 % d'étrangers et surtout des anglo-saxons : Britanniques, Américains, Canadiens mais surtout des Australiens. "Nos clients demandent à dîner à 17 heures, à 18 heures ou 22 heures et nous n'arrivons pas toujours à les satisfaire c'est pour cette raison que nous allons ouvrir notre propre restaurant. Il y a de la place pour un tourisme haut de gamme à Amiens et le potentiel est très important " constatent Olivier et Estelle Wali.

Le Prince Charles, Angela Merkel ont séjourné au Marotte

"Nous avons accueilli Le Prince Charles, Angela Merkel , le président irlandais, nos clients se veulent discrets et viennent chez nous en visite privée". Olivier Wali est régulièrement sollicité par l'Elysée ou le quai d'Orsay. En juin 2016 on l'avait approché pour accueillir une éventuelle présidente américaine au printemps 2018 pour les cérémonies du centenaire de la première guerre ! Les électeurs américains en ont décidé autrement.