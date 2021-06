L'Organisation internationale de la vigne et du vin pourrait déménager son siège en province, à cause d'un manque de place dans ses nouveaux locaux parisiens. La ville de Reims est candidate pour accueillir le siège de "l'ONU du vin, comme Dijon et Bordeaux.

Reims face à Dijon et Bordeaux pour accueillir l'Organisation internationale de la vigne et du vin

Ce serait une révolution. Pour la première fois depuis sa création, l'Organisation internationale de la vigne et du vin pourrait quitter la capitale. Parmi les villes candidates pour accueillir les locaux de "L'ONU du vin", Bordeaux, Dijon et Reims.

Hébergé à Paris, rue d'Aguesseau, puis rue Monceau depuis 2019, l'organisation inter-gouvernementale, composée de 48 états membres cherche un nouveau lieu pour son siège. Les bâtiments actuels, qui appartiennent à l'Etat, ne conviennent plus et il faut trouver un autre port d'attache.

Des locaux à la Villa Douce

Selon nos informations, le dossier porté par la ville de Reims, le Grand Reims, l'Université et la filière professionnelle viticole champenoise proposerait à la quinzaine de salariés de l'OIV de s'installer à la Villa douce, Boulevard de la Paix. L'hôtel particulier est vacant depuis le départ de la présidence de l'Université de Reims Champagne-Ardenne vers ses nouveaux locaux à Croix-Rouge.

Les avantages mis en avant par les porteurs du projet et qui pourraient convaincre l'Etat et l'OIV : la proximité de Reims avec Paris et l'aéroport de Roissy. La Cité des sacres se dit également prête à accueillir les délégations internationales et les nombreuses réunions organisées par l'OIV chaque année, via le Centre des Congrès.

Paris, Bordeaux, Bourgogne ou Champagne, c'est finalement à l'Etat de trancher. Une décision devrait être prise en juillet.