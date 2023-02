INFO FRANCE BLEU - Stellantis Sochaux : l'équipe de nuit va s'arrêter en avril ou mai

Le bruit courait depuis quelques temps. La direction de l'usine Stellantis de Sochaux le confirme ce mercredi à France Bleu Belfort Montbéliard. L'équipe de nuit va s'arrêter au printemps, en avril ou mai. La date précise sera affinée en fonction de la demande commerciale qui semble fléchir depuis quelques temps.

700 intérimaires sur le carreau

Cette suppression est un coup dur pour l'emploi du bassin du Pays de Montbéliard, puisque ce sont 750 postes d'opérateurs qui sont concernés. Principalement des intérimaires dont les contrats ne seront pas renouvelés. Les CDI de l'équipe de nuit eux basculeront en horaire de journée (doublage).

Le calendrier s'est donc accéléré à Sochaux. Cette équipe de nuit avait été montée pour la première fois il y a six ans pour répondre au succès de la 3008. Elle avait été supprimée pendant quelques semaines à l'automne 2021, en raison de la crise Covid.

La direction affirme qu'elle conservera des intérimaires pour le bon fonctionnement de la ligne de production. Elle ajoute que les nouveaux projets promis à l'usine de Sochaux devraient permettre de solliciter de nouveaux effectifs à un moyen terme.

"On savait que la nuit tomberait, mais pas si tôt"

Cette décision semble avoir pris les syndicats de vitesse même si beaucoup s'y attendaient.

"On savait que la nuit tomberait cette année, mais pas si tôt. On espère que la réorganisation se fera dans de meilleures conditions qu'à l'automne 2021. Et on pense à tous ces intérimaires dont les contrats ne seront pas renouvelées", explique Benoit Vernier délégué CFDT.

"Aujourd'hui, quand on voit qu'on produit 1200 véhicules jours, avec des allongements d'horaires et des samedis programmés, on imagine que la demande commerciale ne fléchit pas tant que ça" explique Eric Peultier pour Force Ouvrière. "On espère que l'arrêt de cette équipe de nuit ne va pas se traduire par une multiplication des séances supplémentaires qui pèsent sur les familles".

Plus d'informations à venir...