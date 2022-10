INFO FRANCE BLEU - Un deuxième cinéma en projet à Muret

Est-ce une aubaine, ou une catastrophe pour les cinéphiles du Muretain ? France Bleu Occitanie vous révèle qu'un projet de nouveau cinéma est lancé à Muret (Haute-Garonne), à trente kilomètres au sud de Toulouse, pour l'instant envisagé en 2025.

Dans cette ville de bientôt 30.000 habitants, il existe pourtant déjà un établissement de huit salles : le Véo, ouvert en 2013 au nord de la ville. Depuis, il a trouvé son rythme de croisière, avec environ 500.000 spectateurs par an venus des communes de l'agglomération du Muretain, et même d'une zone de chalandise bien plus grande, jusqu'à Cazères au sud.

Un projet futuriste à 18 millions d'euros pour "redonner envie de venir au cinéma"

Mais cet équilibre est peut-être mis à mal par un nouveau cinéma taillé pour six salles, qui pourrait s'installer sur la zone "Porte des Pyrénées", au sud de Muret. Il s'agirait même d'un site considéré comme un "parc de loisirs" avec des attractions style laser games et réalité virtuelle, à côté des salles de projections, où les fauteuils bougeront pour offrir une nouvelle expérience immersive aux spectateurs.

Derrière ce projet estimé à 18 millions d'euros : Jean-Philippe Julia, déjà actif dans le monde des cinémas puisqu'il est associé dans le Méga Castillet, le multiplexe de 14 salles au sud de Perpignan. "Ca fait trois ans que je travaille dessus parce qu'il y a cinq ans, quand Netflix est arrivé, je me suis dit que le cinéma allait en prendre un coup. Donc je me suis dit qu'il fallait apporter quelque chose en plus pour que les gens viennent au cinéma" raconte le producteur et distributeur de films.

Ludémia doit sortir de terre en 2025 selon ses prévisions. Quand à la question du coût, qui empêche déjà de nombreux Français de s'offrir une toile, Jean-Philippe Julia ne le nie pas : ce sera encore plus cher dans ses salles. "Dire que le cinéma arrive en bout de course ? Non mais le cinéma tel qu'on le connaît, oui" affirme l'exploitant.

Une concurrence qui va fragiliser l'équilibre ?

L'arrivée de cette nouvelle concurrence est donc vue d'un mauvais œil par le Véo Muret, qui considère atteindre tout juste l'équilibre, alors que les mois sont difficiles après la crise du Covid-19. La fréquentation y est d'ailleurs en baisse de 35% par rapport à 2019. A l'image des autres salles de France, qui sont en crise.

Du côté de Véo Muret, on craint que la taille de six salles ne soit qu'un début, pour rapidement s'étendre et devenir un mastodonte. Jean-Philippe Julia réplique avoir "réduit la voilure de son projet", pour ne pas entrer en concurrence trop frontale avec Véo, sur Muret.

La direction du groupe Véo regrette d'ailleurs le manque de clarté de la municipalité sur ce projet. Elle indique d'ailleurs avoir fait des efforts depuis de nombreuses années pour faire vivre le cinéma dans la ville, avec des animations régulières et des prix abordables (la séance, tarif plein, est à 8,90 euros).

Reste la question de l'offre des films, pour le spectateur du Muretain et du Volvestre : le choix sera-t-il forcément plus vaste avec deux multiplexes dans la ville ? Quant à la zone de chalandise, sera-t-elle suffisante pour permettre à deux établissements d'exister ? Le territoire est déjà en concurrence avec les cinémas de l'agglomération toulousaine : Gaumont Labège, UGC Montaudran, et dans une moindre mesure le cinéma Utopia de Tournefeuille, et celui de Plaisance-du-Touch. Avec aussi bientôt deux nouvelles salles qui vont ouvrir à Labarthe-sur-Lèze.

Un cinéma pour "sauver" la zone Porte des Pyrénées ?

La mairie de Muret, elle, y voit certainement l'opportunité d'enfin occuper les terrains de la zone Porte des Pyrénées. La version initiale du projet est un échec, car avec son projet d'hypermarché, elle a été rejetée plusieurs fois par les différentes instances d'aménagement commercial.

Depuis, la majorité du foncier était vacant, malgré la construction de logements, d'une maison de retraite, et de la salle de spectacles Horizon. L'arrivée d'un multiplexe cinéma permettrait ainsi pour la mairie de "sauver" cette zone.