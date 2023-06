INFO FRANCE BLEU - Un grand nom de la cuisine en Côte-d'Or ouvre un restaurant aux Émirats arabes unis

98%. Le projet est avancé à 98% autrement dit il est bouclé car les 2% d'incertitude devraient être levés dès la semaine prochaine et la réponse, même si elle n'est pas encore officielle, est positive. Tous les voyants sont donc au vert pour le célèbre chef de l'Auberge de la Charme à Prenois. Nicolas Isnard va ouvrir un nouveau restaurant à Abou Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. L'établissement devrait accueillir ses premiers clients en octobre prochain.

Quel projet à Abou Dhabi ?

A Abou Dhabi, c'est dans un hôtel cinq étoiles, le Shangri-La que s'installent Nicolas Isnard et son chef de cuisine David Tavernier. "C'est un projet que nous avions en 2020 mais qui a été stoppé avec le covid. Il a repris vie en décembre 2022. Ils nous ont contactés pour savoir si le projet nous intéressait toujours. C'est David Tavernier, qui est mon chef de cuisine aujourd'hui à la Charme, qui va prendre les rênes du restaurant à partir d'octobre 2023. À l'Auberge de la Charme, on fait déjà une cuisine de voyage. Abou Dhabi est le point central entre l'Asie et l'Europe, on va donc y faire la même cuisine qu'à l'Auberge avec des notes orientales." explique Nicolas Isnard

Le nouveau restaurant va s'appeler le Bord'O avec le O du logo des établissements de Nicolas Isnard. Le Chef vise une clientèle de voyageurs mais aussi une clientèle locale, en proposant une cuisine à terme, une cuisine moyenne orientale moderne.

Une boulimie de projets

Ce n'est pas la première fois que Nicolas Isnard vise l'ouverture d'autres établissements en plus de l'Auberge de la Charme à Prenois, un restaurant qu'il a repris en 2008 avec David Le Comte. Le succès est arrivé dans la foulée, puisque huit mois plus tard, l'Auberge de la Charme décrochait une étoile au Michelin. Le charme de "la Charme" s'est depuis exporté à Dijon avec la reprise du Bistrot des Halles , en plein cœur de la ville, face au marché couvert. Et en ce mois de juin, Nicolas Isnard et David Le Comte se lancent aussi dans une nouvelle aventure à Norges-la-Ville. Ils ont repris l'Albero, devenu le Bistrot de Norges , situé au golf Country-Club de Norges-la-Ville et dont l'ouverture 7 jours sur 7 est prévue à partir de ce 9 juin. Ce à quoi il faut aussi ajouter le Food’Charme , en mode Food truck mais aussi Kook’in traiteur , spécialisé dans la préparation de repas pour les fêtes, les mariages ou les déjeuners professionnels.

