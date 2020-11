INFO FRANCE BLEU : un projet d'hôtel étoilé très avancé au lac du Der

Le dossier est posé depuis le début de la semaine sur le bureau du Syndicat mixte du lac du Der. Un investisseur originaire de la Marne demande l'autorisation de construire un hôtel à Giffaumont-Champaubert, au bord de l'eau. Le projet, "solide" selon des élus, devrait être validé dans quelques semaines.

Ce serait le premier hôtel étoilé sur le site touristique à cheval entre la Haute-Marne et la Marne. Le projet fait état d'un bâtiment "front de lac", près de l'office de tourisme, qui accueillerait environ 70 chambres.

Séminaires, touristes, clients du casino...

De quoi héberger les touristes de passage qui ne restent habituellement qu'une journée autour du lac : "Aujourd'hui, quand on accueille des bus par exemple, on ne peut héberger les passagers, précise Laurent Gouverneur, président du Syndicat mixte d'aménagement touristique du lac du Der et vice-président du conseil départemental de Haute-Marne. L'idée là, ce serait de conserver ces touristes au moins une nuit sur le lac et de leur proposer des activités à côté."

Autre intérêt de ce projet selon Laurent Gouverneur, son installation près du casino du Der : "Ce sont des gens qui viennent jusqu'à 3h du matin, ils n'ont pas tellement envie de repartir pour certains. Et des hébergements type gîte ou autres ne les intéressent pas. Avec un hôtel, il y aurait déjà un quart voire un tiers de l'occupation qui serait prévisible."

On n'a jamais été aussi avancé sur le sujet - Laurent Gouverneur, président du Syndicat mixte

Du côté de la municipalité de Giffaumont-Champaubert, on attend la validation officielle et le coup d'envoi des travaux. Mais la construction d'un hôtel sur la commune ne peut être que bénéfique, au-delà des créations d'emplois : "On mise aussi beaucoup sur les séminaires d'entreprises qui peuvent attirer du monde, complète le maire de la commune Jean-Pierre Calabrèse. Je suis très optimiste sur ce projet et j'y crois."

Dans le passé, plusieurs investisseurs avaient déjà montré leur intérêt pour la construction d'un hôtel sur le site touristique. Mais les discussions n'avaient pas abouti. Les intéressés semblaient effrayés par un possible manque de clientèle l'hiver. "Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ajoute Jean-Pierre Calabrèse, grâce à la croissance du casino, qui attire beaucoup plus de monde qu'avant."

Un investisseur actif dans le projet d'hôtel haut de gamme à Mutigny

Quant au gérant de la société porteuse du nouveau projet, il n'en est pas à son coup d'essai. Selon un proche de cet homme d'une cinquantaine d'années, que nous avons contacté, il a été "un acteur majeur" dans la construction de l'hôtel haut-de-gamme de Mutigny dans la Marne, actuellement en plein chantier.

Reste maintenant à entamer les discussions entre les deux partis, avant signature du bail à construction. Au coeur des négociations notamment, la volonté du Syndicat mixte de rester propriétaire du terrain. "Même s'il y a des incertitudes, on n'a jamais été aussi avancé sur le sujet, conclut Laurent Gouverneur. On pourrait monter le projet sur 2021 et démarrer une construction début 2022."