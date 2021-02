La carte des restaurants ouvriers ouverts le midi dans le Finistère

Fini les repas engloutis dans les camions ou sur les chantiers : les ouvriers de certaines entreprises du BTP vont pouvoir s'attabler pour déjeuner à compter de mardi 2 février dans le Finistère. Ils pourront être servis en salle du lundi au vendredi entre 11h30 et 14h30, sur présentation de leur carte professionnelle. 27 restaurants sont concernés dans un premier temps. France Bleu vous les révèle en exclusivité.

Cette dérogation, négociée avec la FFB 29 (Fédération du bâtiment et des travaux publics) et l'UMIH 29 (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) repose sur une convention que devront signer les entreprises comme les restaurants. Ces derniers s'engagent à respecter un protocole sanitaire strict : six personnes maximum par table, au moins un mètre de distance entre chaque convive, port du masque obligatoire pour le personnel.