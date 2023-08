Alors que la rentrée approche, vous avez peut-être prévu d'aller acheter les fournitures scolaires de vos enfants dans les jours à venir. Comme pour le reste, il faudra débourser davantage cette année pour vous fournir en classeurs, cahiers ou trousses, après de longs mois d'inflation . Ce mercredi, France Bleu, en partenariat avec franceinfo et le cabinet NielsenIQ , vous propose de découvrir les fournitures scolaires qui ont le plus augmenté en un an, entre juillet 2022 et juillet 2023.

Dans ce Panier France Bleu de la rentrée, nous avons glissé 41 produits phares de la rentrée : stylo plume, agenda, calculatrice, copies doubles, cartable, règles ou encore effaceur. Résultats, le ticket de caisse de nos courses affiche 134,92 euros. C'est 7,59 euros de plus qu'en 2022, soit une augmentation de 6%. Un paquet de 500 copies double de marque coûte ainsi cette année 50 centimes de plus que l'année dernière, un cahier format A4 coûte 25 centimes de plus, et un pack de quatre stylos billes 10 centimes de plus.

Une hausse certes, note NielsenIQ, mais celle-ci est finalement assez contenue par rapport à celle qui a touché l'alimentaire. "On a un panier de rentrée des classes qui est plutôt préservé par rapport à l'inflation depuis un an et demi", souligne Emmanuel Fournet, directeur analytique chez NielsenIQ. "C'est plutôt une bonne nouvelle si l'on compare à des chiffres de grande consommation, qu'on a évoqué à plus de 18% voire plus 20% depuis six mois".

Le panier de la rentrée a augmenté de 7,59 euros depuis l'année dernière. © Radio France - Stéphanie Berlu

Les produits qui augmentent le plus

Voici les produits du Panier de la rentrée qui augmentent le plus :

Les prix du papier et du plastique augmentent

Ces hausses de prix des fournitures scolaires sont essentiellement dues aux augmentations des prix du papier et du plastique, qui s'expliquent elles-mêmes par l'explosion des coûts de l'énergie, gaz et électricité, ainsi que par les tensions de ces derniers mois sur le pétrole.

"La hausse du papier, en particulier de la pâte à papier, va expliquer les hausses de prix sur des catégories comme les feuilles ou les cahiers, qui sont forcément très touchés par cette hausse", analyse Emmanuel Fournet. Sur un an, il note des hausses, selon le type de papier, "de l'ordre de 10%, 15% voire 20 %". Pourquoi ? "C'est un produit qui, au cours de sa transformation, est assez énergivore. Donc, on revient finalement à cette question de l'énergie. C'est un produit qui est assez transformé".

"Il y a aussi la hausse du prix du plastique qui touche certaines catégories, pour faire un stylo, pour faire des classeurs, pour faire des protège-cahiers", poursuit-il. Une hausse principalement due à l'augmentation des prix des matières premières du plastique, telles que le pétrole. Si depuis le printemps, le prix du baril a chuté, les hausses actuelles sont des "résidu de toutes les tensions qui ont eu lieu", sur le coût comme sur l'approvisionnement en pétrole. En cause notamment, le conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Mais pourquoi les prix augmentent-ils moins fortement dans ce secteur ? D'autres hausses de matières premières, qui peuvent expliquer les coûts des produits alimentaires, sont ici absentes. "Dans l'alimentaire, on pense aux céréales, ce qui ne touche pas évidemment ces catégories de rentrée des classes. C'est ça aussi qui va expliquer le pourquoi d'une inflation qui est plus forte que les années précédentes, certes, mais qui est moins forte que ce qu'on a connu depuis un an et demi sur l'alimentaire".

Les marques distributeurs davantage protégées

Un des enseignements de ce Panier de rentrée : la différence de prix entre les produits de marques et les produits de marques distributeur. Quelques exemples : 17 euros pour une calculette de marque contre 10 euros pour une calculette de marque distributeurs, 4 euros contre 2 euros pour les classeurs, 9 euros contre 4 euros pour une trousse.

Comment expliquer ces écarts importants ? "Côté marque, on va souvent trouver des licences, si on pense au cartable, aux agendas, même à certains cahiers, des licences diverses et variées comme Disney, Marvel ou même des programmes télévisuels par exemple, qu'on va pas retrouver sur les produits MDD, explique Emmanuel Fournet, directeur analytique chez NielsenIQ. Les marques ont aussi davantage tendance à renouveler leurs gammes de produits plus fréquemment. Au bout du compte, "il a fallu financer la licence, il a fallu développer un nouveau cartable sur la chaîne de production existante ou sur une nouvelle chaîne de production si la technologie évolue. Donc c'est vrai que ça peut entrainer des hausses de prix".

Les marques distributeurs, elles, tentent de contenir leurs prix. "Les prix affichés au moment de la rentrée des classes, c'est un marqueur très important pour les enseignes", affirme Emmanuel Fournet "Il y a eu beaucoup d'annonces sur le sujet, de communication". Une stratégie pour des produits d'appel au moment de la rentrée.

Malheureusement pour le portefeuille des parents , c'est rarement le prix qui compte dans le choix des enfants, souligne NielsenIQ. Si les consommateurs se tournent plus facilement vers les MDD pour les feuilles, les cahiers ou les stylos, moins marketés, le cartable Carrefour ou Auchan ne fait souvent pas le poids face au Pat'Patrouille ou Disney.

La méthodologie du Panier de la rentrée

France Bleu et franceinfo se sont associés au cabinet NielsenIQ pour évaluer l'inflation sur un panier de courses composé des incontournables de la rentrée scolaire. Les produits ont été sélectionnés en association avec l'institut, pour respecter un équilibre 60/40 entre les produits de grande marque et ceux des distributeurs. NielsenIQ a compilé les prix de ces produits sur l'ensemble de la France pour en faire une moyenne, sur deux périodes : juillet 2022 et juillet 2023. L'inflation a ensuite été calculée en mesurant l'évolution des prix d'une période à l'autre.