Carburants : les prix de l'essence et du gazole en forte hausse

Les prix à la pompe s'envolent. Depuis deux semaines, comme c'était à craindre , les prix des carburants sont fortement repartis à la hausse, selon les derniers chiffres du ministère de la Transition écologique en date de vendredi et publiés ce lundi.

Selon ces chiffres, le litre d'essence SP95-E10 coûtait en moyenne 1,5914 euros soit une hausse de 10,4 centimes en deux semaines. Le litre de gazole, lui, se vend en moyenne à 1,8035 euros, soit 14,4 centimes en plus par rapport au 23 septembre.

Le gazole retrouve ainsi des niveaux qu'il n'avait plus atteint depuis fin août, et ce malgré la remise à la pompe financée par l'Etat à 30 centimes par litre, et la mise en place de la ristourne de 20 centimes de TotalEnergies.

Pourquoi ça augmente ?

Cette remontée a lieu en pleine crise d'approvisionnement des stations en France, avec une hausse de la demande liée à l'inquiétude des automobilistes, selon le gouvernement : delon la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, "nous constatons une augmentation de la consommation de carburants ces derniers jours, +30 à 35% dans certains lieux par rapport à la consommation habituelle". Ce lundi, des pénuries de carburants touchent près d'un tiers des stations du territoire, tous groupes confondus, en raison d'un conflit social dans des raffineries .

Cette hausse s'inscrit aussi dans un contexte mondial de hausse des prix du pétrole après la décision du cartel des pays exportateurs et leurs alliés, réunis dans l'Opep+, de baisser leur production à venir pour soutenir les cours. Ce lundi, le baril de Brent est monté à 98,75 dollars et le baril de WTI à 93,55 dollars, des sommets depuis fin août.

Est-ce que ça va durer ?

Malheureusement pour le portefeuille des utilisateurs, les effets de la décision des pays exportateurs de pétrole se poursuivront dans les semaines à venir. Par ailleurs, les remises à la pompe seront moins avantageuses dans les semaines à venir. A partir de décembre, la remise TotalEnergies passera ainsi de 20 à 10 centimes par litre. Quant à la remise du gouvernement, elle repassera de 30 centimes à 10 centimes en novembre et décembre.

Matignon a toutefois annoncé une réunion d'urgence de plusieurs ministres ce lundi soir, autour d'Elisabeth Borne, afin de discuter des difficultés d'approvisionnement en carburant qui affectent une partie des stations-service françaises. "La bonne méthode, c’est de se mettre autour de la table et non pas de bloquer", a-t-elle martelé, à propos des négociations entre les syndicats et les groupes pétroliers.

