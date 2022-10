INFOGRAPHIE - Carburants : les prix de l'essence et du gazole repartent à la hausse

Mauvaise nouvelle. Après une baisse continue depuis fin juin, les prix des carburants à la pompe repartent à la hausse, selon les derniers chiffres du ministère de la Transition écologique en date de vendredi et publiés ce lundi.

Selon ces chiffres, le litre d'essence SP95-E10 coûtait en moyenne 1,5185 euros soit une hausse de 3,1 centimes par rapport à la la semaine précédente. Le litre de gazole, lui, se vend en moyenne à 1,6956 euros désormais, soit 3,6 centimes en plus par rapport à la semaine précédente.

Ces chiffres prennent en compte l'aide de 30 centimes par litre de l'Etat. Le groupe TotalEnergies a de son côté mis en place une remise de 20 centimes d'euros à la pompe dans toutes ses stations-service françaises jusqu'à la fin du mois de novembre, puis de 10 centimes par litre sur le reste de l'année. De nombreuses stations TotalEnergies d'Ile-de-France sont d'ailleurs en ce moment en rupture de stock. Ces stations connaissent une hausse de fréquentation de 30% depuis début septembre et par ailleurs une grève est en cours depuis une semaine dans les raffineries françaises du groupe.

Pourquoi ça augmente ?

"C'est lié aux fluctuations du cours du baril de pétrole. Depuis plusieurs jours on a pris à peu près quatre dollars sur le prix du baril de pétrole", a expliqué ce lundi sur franceinfo Francis Pousse, président national de la branche distributeurs carburants et énergies nouvelles au syndicat Mobilians. On a un euro qui n'a jamais été aussi faible et comme on achète en dollars on a une double peine. On dit généralement qu'une hausse de un dollar correspond à un centime (au litre à la pompe, ndlr). Donc, là on a une hausse de quatre centimes. Cette situation est liée à diverses situations géopolitiques, comme les élections du Brésil et à la situation russe qui est assez mouvante."

Est-ce que ça va durer ?

Les pays exportateurs de pétrole envisagent de diminuer la production, ce qui va mécaniquement faire augmenter les prix du carburant, prévient Francis Pousse. "On a été durablement au-dessus de 100 dollars il y a quelques temps, le prix a baissé mais ça n'arrange pas forcément les pays producteurs puisque, pour beaucoup, leur économie est basée sur le pétrole", analyse-t-il.

D'autant que les remises en cours seront moins avantageuses dans les semaines à venir. A partir de décembre, la remise TotalEnergies passera ainsi de 30 à 10 centimes par litre. Quant à la remise du gouvernement, elle repassera de 30 centimes à seulement 10 centimes en novembre et décembre.

Francis Pousse estime d'ailleurs peu probable que ces aides se poursuivent encore longtemps. Côté TotalEnergies, "au gouvernement, on m'a dit qu'une entreprise commerciale faisait les remises qu'elle voulait. C'est une grosse remise, la preuve, personne d'autre n'a pu suivre y compris les grandes surfaces (...) Il faut voir mais je ne suis pas sûr que Total pérennise." Côté ristourne gouvernementale, il craint que le budget de l'Etat 2023, dont le texte sera débattu à l'Assemblée prochainement, ne soit trop serré : "Les opérations de remises sur l'année entière devraient coûter 2,8 milliards au gouvernement et il faudra bien le trouver ailleurs".