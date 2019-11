INFOGRAPHIE - Débarquement, Armada, Mondial de foot : la saison touristique a battu des records en Normandie

Normandie, France

Le bilan de la saison touristique en Normandie est "très positif" constate l'Insee ce jeudi 28 novembre 2019. Les professionnels du secteur avaient déjà fait savoir combien ils étaient comblés par leur saison et les statistiques officielles viennent désormais confirmer leurs dires. La fréquentation progresse pour la troisième année consécutive et atteint des records dans tous les types d'hébergement.

On dit merci au 75e anniversaire du Débarquement, à l'Armada à Rouen et à la Coupe du monde féminine de football dont certains matchs se sont joués au Havre. L'Insee observe que les campings ont nettement bénéficié de ce dynamisme. Les touristes sont venus particulièrement nombreux dans le Calvados et les Américains ont particulièrement apprécié les charmes de la Normandie avec 29% de fréquentation supplémentaire par rapport à 2018.