INFOGRAPHIE - immobilier : les ventes progressent et les prix augmentent peu en Indre-et-Loire

Indre-et-Loire, France

Le marché immobilier en Indre-et-Loire se porte bien. Les notaires du département ont donné ce mardi 1er octobre les chiffres des ventes depuis juin 2018. Les transactions immobilières ont augmenté de 3 % avec des disparités en fonction des biens : appartements neufs ou anciens, maisons ou terrains nus. Les prix sont plutôt stables par rapport à la moyenne nationale. Ils augmentent de 1,5 % pour les appartements anciens contre une augmentation de 4 % dans toute la France. Un marché dynamique qui s'explique par la stabilité économique du département. Pour maître Alexandre Hardy, notaire à Tours : "les choses sont restées raisonnables car nous avons un secteur économique plutôt stable. Nous avons des emplois disponibles, des infrastructures complètes, des université et des hôpitaux. _Il n'y a pas de raison que le marché immobilier s'écroule, il n'y a pas de raisons non plus qu'il augmente_".