INFOGRAPHIE - Inflation : découvrez les produits qui ont le plus augmenté en un an dans votre département

Découvrez les produits qui ont le plus augmenté en un an dans votre département avec France Bleu

Depuis plus d'un an, le montant de votre panier de courses vous coûte toujours plus cher à la caisse de votre supermarché. Si l'augmentation des prix des produits alimentaires a été moins rapide en avril, les prix ont tout de même progressé de 14,9% sur un an, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Le prix des produits manufacturés a aussi augmenté de 4,7% sur un an, un très léger ralentissement par rapport au mois de mars (4,8%)

Mais quels sont concrètement les produits qui augmentent le plus près de chez vous ? La moutarde, la viande hachée surgelée, les cotons ou la lessive ? Découvrez dès maintenant grâce à notre infographie les catégories de produits qui augmentent le plus en grande surface, tous rayons confondus.

Les produits qui augmentent le plus en un an

Sélectionner le département de votre choix dans notre infographie ci-dessous

Si l'infographie ne s'affiche pas, cliquez ici

loading