INFOGRAPHIE - Le calendrier des soldes d'été

Les soldes d'été débutent mercredi 28 juin dans la grande majorité des départements. Retrouvez les dates mais aussi les principales règles de cette période de promotions.

Les soldes d'été auront lieu cette année du 28 juin au 8 août, sauf dérogations. Alors que les promotions se multiplient tout au long de l'année, certains commerçants espèrent tout de même réaliser une bonne opération quand d'autres plaident pour une réforme des soldes.

Un calendrier défavorable ?

Selon un sondage Toluna pour LSA, auprès de 1.511 personnes, 73% des Français prévoient de participer aux soldes d'été cette année, en recul de 4,4 points. Côté budget, les tendances diffèrent largement selon les enquêtes d'opinion. Cela va ainsi de 189 euros pour l'Ifop (+13 euros) à 318 euros pour Yougov (+18 euros) mais plus d'un Français sur deux (52%) admet ne pas savoir encore quelle enveloppe il va consacrer à ses emplettes.

Malgré tout, pour les grands magasins, la période reste un enjeu important. Elle représente 12% des ventes annuelles pour le Printemps et 8% pour les Galeries Lafayette. Mais Agnès Vigneron, directrice des Galeries Lafayette Haussmann, regrette la longueur des soldes passée désormais à six semaines, ce "qui enlève un peu de sa vigueur et de sa théâtralisation" à l'événement. Elle plaide pour une date fixe chaque année pour le démarrage des soldes d'hiver, à l'image du Boxing Day anglais, et pour une diminution d'au moins une semaine des soldes d'été. Une prise de position que la chambre de commerce et d'industrie d'Ile-de-France (CCIP) soutient.

Cette année, le calendrier apparait particulièrement défavorable, soulignent beaucoup de commerçants, avec un début des soldes le 28 juin, soit quelques jours avant les grand départs en vacances des Français.