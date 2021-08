INFOGRAPHIE - Le prix des carburants s'envole, le gouvernement se dit "très vigilant"

Les mois de juin et juillet sont marqués par une flambée des prix à la pompe. Alors que le litre de gazole vaut 1,43 euros en moyenne la semaine du 7 août, le prix du litre de SP 95 s'élève à plus de 1,56 euros, selon les chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique. Cela représente une hausse respective de 12 et 16% depuis le début de l'année. Le SP 95 est même plus cher qu'en novembre 2018, au moment où commençait la crise des "gilets jaunes" : il était alors de 1,46 euros.

Un fort impact sur le pouvoir d'achat

Une envolée qui préoccupe le gouvernement. "Il restera très vigilant, dans les prochaines semaines, à l'évolution des prix à la consommation par rapport aux évolutions des cours du pétrole", indique l'entourage de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili à l'AFP. Car les consommateurs français doivent également encaisser la hausse des prix de l'électricité et du gaz, surveillée de près par les pouvoirs publics.

Vers une stabilisation ?

Sur la période comprise entre 1er mai 2020 et le 6 août 2021, le prix du litre de gazole a augmenté de 23,6%, le litre de SP95 a vu son prix grimper de 29,1%. Le prix du litre de SP98 a lui augmenté de 27,2%. © Visactu - Visactu

Après l'effondrement des cours du brut en avril 2020, la reprise de la demande mondiale et l'amélioration des perspectives économiques expliquent cette forte augmentation. Ces prix devraient toutefois se stabiliser autour des 74 dollars le baril, voire même légèrement reculer, selon les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie. Les experts estiment en effet que les producteurs de pétrole ne prendront pas le risque de pousser le cours encore plus haut, sous peine de dissuader la demande.