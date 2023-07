INFOGRAPHIE - Merguez, taboulé, crème solaire : l'inflation touche aussi les produits phares de l'été

Il faudra forcément débourser plus cette année pour les courses de l'été, après plusieurs mois marqués par une très forte inflation . Ce vendredi, à l'occasion des départs en vacances, France Bleu, en partenariat avec franceinfo et le cabinet NielsenIQ , vous propose de visualiser la façon dont les produits phares de l'été ont augmenté en un an, entre juin 2022 et juin 2023. Dans ce Panier France Bleu de l'été, nous avons glissé 25 produits stars de l'été : merguez et saucisses, taboulé, thon en boîte, chips, rosé (à consommer avec modération), crème solaire, brumisateur, mais aussi rasoirs féminins ou préservatifs. Le ticket de caisse de nos courses estivales affiche 122,35 euros. C'est 10,69 euros de plus qu'il y a un an, soit une augmentation de 9,6%.

"Les courses coûtent plus cher cette année, donc les courses de l'été vont pas déroger à cette règle-là", résume Emmanuel Fournet, directeur analytique chez NiselenIQ. Et même si les prix commencent à se stabiliser, voire à baisser ces deux derniers mois, si l'on compare à l'an dernier, la facture est forcément beaucoup plus salée. "L'augmentation de ce panier de l'été sur un an est très en ligne avec l'inflation moyenne des produits de grande consommation", explique Emmanuel Fournet.

Le Panier France Bleu de l'été. © Radio France - Stéphanie Berlu

Les produits qui augmentent le plus

Voici les sept produits du Panier de l'été qui augmentent le plus :

Mozzarella : +29,5 %

Saucisson : +22,4%

Paquet de chips : +21%

Paquet de cacahuètes : +20,4%

Surimi : +19,9%

Boîte de 8 bâtonnets de glace : +17,9%

Boîte de thon blanc : +16,2%

Les produits d'alimentation flambent

Comme lors de ces derniers mois, ce sont les produits alimentaires qui ont le plus augmenté. "Ce sont les produits qui ont nécessité qu'un animal soit nourri et élevé pour obtenir le produit final", explique Emmanuel Fournet. "C'est le cas du fromage, comme la mozzarella, ou du saucisson. Depuis 18 mois, avec l'augmentation du coût des céréales, nourrir l'animal a coûté beaucoup plus cher qu'en 2021", poursuit-il. L'expert rappelle que sur ce type de produit, l'animal est élevé bien avant que le produit fini ne se retrouve en rayon, donc les récentes baisses des cours des matières premières ne se ressentent pas encore sur le ticket de caisse.

Exemple avec la mozzarella, qui augmente de près de 30% en un an. "Ce n'est pas une surprise, parce que tout ce qui rentre dans la composition du produit a très fortement augmenté", rappelle Emmanuel Fournet. La matière première donc, avec l'alimentation animale nécessaire à la production de lait, mais aussi l'emballage et le coût du transport, d'autant plus si le produit vient d'Italie. "Il ne faut pas oublier les augmentations de salaires des personnes qui travaillent en usine pour fabriquer ce genre de produit, comme pour le saucisson", poursuit Emmanuel Fournet.

Thon, surimi : le prix de la pêche et de la transformation

Le **surimi, très prisé des salades estivales, a vu son prix augmenter de près de 20% en un an. La boîte de thon est en hausse, elle, de plus de 16%. En cause sur ces deux produits, le coût du transport et de l'énergie, mais aussi de la pêche elle-même. "Non seulement il faut transporter le produit fini, mais en plus, il faut financer la sortie en mer, avec des carburants qui ont flambé," indique Emmanuel Fournet. Le surimi, produit ultra-transformé, paye aussi son mode de production très énergivore. Comme pour les aliments pour chiens et chats, qui ont énormément augmenté cette année, la fabrication des bâtonnets de crabe nécessite de refroidir puis de réchauffer la matière plusieurs fois, explique l'expert. À ce processus s'additionnent "deux ou trois couches d'emballage, qui ajoutent encore au coût du produit".

Des chips à prix d'or

Le paquet de chips a, lui, augmenté de 21% en un an. Une inflation liée au coût de la pomme de terre, mais surtout à celui de l'huile de tournesol. "Quand on fabrique des chips, il y a l'huile qui entre en ligne de compte, rappelle Emmanuel Fournet. "Et l'huile de tournesol, en particulier, a connu des hausses très importantes depuis le début de la guerre en Ukraine". Là encore, la toute récente baisse de la matière première ne se ressent pas encore sur le produit en rayon, fabriqué avec une huile achetée plusieurs mois à l'avance.

Crème solaire, brumisateurs : coup de chaud sur les emballages

Les produits d'hygiène et de beauté du Panier sont en hausse d'environ 10% en un an , une augmentation qui correspond aux hausses constatées dans l'année. "Sur ces produits, il y a aussi des raisons de voir le prix augmenter", explique Emmanuel Fournet : "le coût des emballages, le coût des frais fixes comme les salaires par exemple, ou le coût du transport". Mais la matière première n'a pas augmenté, donc l'inflation de ces produits reste en deçà des catégories alimentaires.

Dans le Panier de l'été, nous avons aussi glissé des rasoirs féminins (+6,3% en un an) et des préservatifs (+1,3%), qui connaissent de vrais pics de consommation l'été. "Les rasoirs féminins connaissent un pic de vente très important l'été", explique Emmanuel Fournet, car certaines personnes les utilisent avant d'aller à la plage.

Les courses plus chères dans les zones ultra-touristiques

Les prix flambent-ils vraiment sur nos lieux de vacances ? Oui, mais pas partout : "Dans certaines zones particulièrement touristiques, qui sont déjà plus chères qu'ailleurs pour le coût des loyers, des distributeurs peuvent se dire que ça va être une occasion de compenser un peu certains coûts qu'ils ont pu avoir au cours de l'année", confirme Emmanuel Fournet. "On peut voir certains prix augmenter à l'abord de l'été, mais de manière assez localisée, ça ne va pas être une vérité générale de manière nationale", nuance-t-il. En revanche, de manière générale, les prix commencent à baisser, et la légère dynamique de baisse des prix va s’accélérer cet été", rappelle-t-il.

La méthodologie du Panier de l'été

France Bleu et franceinfo se sont associés au cabinet NielsenIQ pour évaluer l'inflation sur un panier de courses composé des incontournables de l'été. Les produits ont été sélectionnés en association avec l'institut parce qu'ils connaissent un pic de consommation lors de la période estivale. Pour tous ces produits, nous avons choisi de nous centrer uniquement sur les produits de marques nationales, car l'été est une période où elles sont plus consommées que la moyenne (c'est une période de dépenses-plaisirs, explique NielsenIQ).

NielsenIQ a ensuite compilé les prix de ces produits sur l'ensemble de la France pour en faire une moyenne, sur deux périodes : juin 2022 et juin 2023. L'inflation a ensuite été calculée en mesurant l'évolution des prix d'une période à l'autre.

