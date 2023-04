INFOGRAPHIE - Découvrez le calendrier et le mode d'emploi du chèque énergie, envoyé à partir de ce vendredi

Distribué depuis 2018, le chèque énergie pour l'année 2023 sera envoyé entre le vendredi 21 avril et le 30 mai dans 5,8 millions de foyers français. Pour en bénéficier, vous n'avez rien à faire, puisque cette aide financière est destinée aux 20 % de ménages les plus modestes. Les chèques énergie arriveront directement chez vous, par courrier, entre deux et quatre jours après leur envoi, dont le calendrier , détaillé plus bas, dépend de votre département.

ⓘ Publicité

Les détenteurs de ce chèque, dont le montant varie de 48 à 277 euros selon votre niveau de revenus (150 euros en moyenne), pourront l'utiliser pour régler leur facture d'électricité, de gaz, de fioul ou de bois, avant le 31 mars 2024.

Le mode d'emploi du chèque

Les informations à connaitre sur le chèque énergie distribué dans les boites aux lettres à partir de ce vendredi © Visactu

Le calendrier par département

Si la carte ne s'affiche pas correctement, cliquez ici .

loading

Sur son site internet, le gouvernement rappelle que ce chèque énergie est ouvert "aux ménages dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation (une personne constitue 1 unité, la deuxième 0,5 et chaque personne supplémentaire 0,3) est inférieur à 11 000 € en 2021." Un simulateur est disponible ici pour savoir si vous allez recevoir ce chèque énergie.

Le gouvernement appelle aussi à la prudence face aux potentielles arnaques : "Attention, nous constatons une recrudescence des appels frauduleux. Merci d'être très vigilants si vous recevez un appel téléphonique. L'Assistance Utilisateur ne vous contactera jamais pour vous demander vos coordonnées bancaires."

Une crise des prix de l'énergie limitée par plusieurs mesures

En pleine inflation, cette aide financière pourrait permettre de réduire le nombre de factures impayées. Le médiateur de l'énergie a compté 863.000 interventions pour des impayés de gaz ou d'électricité, "soit une hausse de 10% par rapport à 2021". C'est le niveau le plus élevé depuis que le médiateur recense ces interventions en 2015.

En revanche, "pour la première fois", une baisse des coupures d'électricité chez les ménages qui n'ont pas réglé leur facture a été constatée par le médiateur de l'énergie. Le nombre de foyers coupés a été ramené à 157.000, contre 254.000 en 2021, soit une baisse de 38%. Une baisse provoquée par le changement d'attitude de "quelques fournisseurs, notamment EDF", a observé le médiateur de l'énergie. Une "avancée sociale" saluée par la Fondation Abbé Pierre.

Le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, les remises à la pompe pour le carburant ou encore le chèque énergie, représentent un cout net de près de 43 milliards d'euros sur les deux dernières années. Ces mesures ont permis à la France d'afficher un taux d'inflation annuel plus faible que celui de la zone euro, en mars 2023.