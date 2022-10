INFOGRAPHIE - Les astuces pour moins consommer d'énergie chez vous, pièce par pièce

Quelques gestes peuvent permettre de moins consommer et d'alléger la facture d'électricité. (Illustration)

Le gouvernement dévoile ce jeudi son plan de sobriété. Objectif affiché : réduire de 10% la consommation française d'énergie en deux ans, et éviter les coupures de gaz ou d'électricité dès cet hiver. Quels écogestes pouvez-vous d'ores et déjà mettre en œuvre pour réduire votre consommation à la maison et contenir la hausse des factures ? Salon, cuisine, salle de bain, chambre... France Bleu vous donne quelques astuces pour y parvenir.

Les éco-gestes à adopter à la maison. © Visactu

Dans toute la maison 🏡

Baisser le chauffage d'un degré

Si vous utilisez l'électricité pour vous chauffer, il est conseillé d'investir dans un thermostat programmable (d'une valeur de 60 à 250 euros) pour régler la température. Cela peut permettre de faire jusqu'à 15 % d'économie de chauffage, estime l'Ademe, l'Agence de la transition écologique qui recommande en outre de baisser le chauffage en cas de courte absence et quand la température extérieure est plus douce, de mettre le chauffage en hors gel en cas d'absence prolongée et de baisser le chauffage d'1 °C, ce qui permet de réduire sa consommation de 7 %.

La température moyenne idéale, précise l'Agence, est de 19 °C à l'intérieur du logement. Une moyenne à moduler selon les moments de la journée. L'Ademe propose les repères suivants :

Pièces de vie : 20 à 21 °C dans les pièces de vie occupées ; 16 à 17 °C le reste du temps ;

: 20 à 21 °C dans les pièces de vie occupées ; 16 à 17 °C le reste du temps ; Chambres : 17 °C recommandés la nuit et lorsque la chambre est inoccupée ; 20 °C lorsque la pièce est occupée en journée ;

: 17 °C recommandés la nuit et lorsque la chambre est inoccupée ; 20 °C lorsque la pièce est occupée en journée ; Salle de bains : 22 °C recommandés lors de la douche ; 16 à 17 °C le reste du temps.

De façon générale, plusieurs astuces évitent la déperdition de chaleur :

fermez les volets la nuit : jusqu'à 60 % de déperdition de chaleur par les fenêtres ;

: jusqu'à 60 % de déperdition de chaleur par les fenêtres ; installez des rideaux épais et tirez-les la nuit ;

et tirez-les la nuit ; fermez les portes des pièces peu chauffées ;

des pièces peu chauffées ; placez en plus des bas de portes dans les pièces non chauffées ;

dans les pièces non chauffées ; évitez de recouvrir les radiateurs et de faire pendre les rideaux devant ;

et de faire pendre les rideaux devant ; purgez régulièrement les radiateurs pour qu’ils transmettent mieux la chaleur ;

Utiliser ses appareils électroménagers en heures creuses

Si cela est possible, il est recommandé de faire tourner son lave-linge, son sèche-linge ou son lave-vaisselle en heures creuses. Le sèche-linge, notamment, est l'un des appareils les plus énergivores : 3.000 Wh.

Éteindre les appareils électriques inutilisés

Chaque foyer français possède en moyenne plusieurs dizaines d’appareils électriques et électroniques, selon l'Ademe. Ordinateur, télévision, console de jeu... Les appareils connectés à Internet ou à des réseaux de données sont ceux qui consomment le plus.

Activez les modes économies d'énergie et surtout éteindre complètement ces appareils plutôt que de les laisser en veille, peut donc permettre d’économiser jusqu’à 10 % de la facture d’électricité (hors chauffage). Idem pour la box : allumée en continu, elle consomme autant qu'un petit réfrigérateur en une année (entre 20 et 30 euros*****).

D’après l’Ademe, l'usage de nos appareils numériques ne se répercute pas que sur les factures : cela représente 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) et 2,5 % de celles de la France. Un chiffre qui pourrait doubler d’ici 2025. Le plus efficace est de s'équiper d'une multiprise avec un interrupteur ou une télécommande pour tout éteindre facilement.

Dans le salon 📺

Le choix des appareils fait aussi une différence. Plus grand est le téléviseur de votre salon, plus il consomme : un téléviseur de 160 cm (diagonale) dépense autant d'énergie que trois ou quatre téléviseurs de 80 cm par exemple.

En matière d'éclairage, privilégiez les leds, plus durables, aux ampoules et évitez les abat-jour sombres ou épais qui diffusent peu la lumière. Prendre l'habitude d'éteindre la lumière en quittant la pièce permet aussi de faire de précieuses économies.

Dans la cuisine 🍽

Sans surprise, l'équipement fait la différence dans cet espace également. À l'achat, comparer les étiquettes énergie, permet de repérer les appareils les moins énergivores mais aussi les moins consommateurs en eau, s'agissant du lave-vaisselle. Un réfrigérateur classé C plutôt que F consomme 50 % moins d'énergie par exemple.

Pour économiser :

couvrez les casseroles pour raccourcir le temps de cuisson et économisez 25 % d'électricité ou de gaz consommé ;

pour raccourcir le temps de cuisson et économisez 25 % d'électricité ou de gaz consommé ; utilisez des casseroles adaptées à la taille des plaques ;

; coupez les plaques électriques un peu avant la fin de la cuisson ;

de la cuisson ; évitez d'ouvrir trop souvent la porte du four pour vérifier la cuisson ;

pour vérifier la cuisson ; démarrez le nettoyage par pyrolyse après une cuisson (le four est déjà chaud) ;

(le four est déjà chaud) ; placez vos appareils de froid loin des sources de chaleur (radiateur, fenêtre bien exposée au soleil…) ;

(radiateur, fenêtre bien exposée au soleil…) ; dégivrez régulièrement le congélateur et le réfrigérateur (au moins une fois tous les six mois) ;

le congélateur et le réfrigérateur (au moins une fois tous les six mois) ; nettoyez régulièrement la grille arrière du réfrigérateur ;

la grille arrière du réfrigérateur ; laissez refroidir les plats avant de les mettre au réfrigérateur ;

avant de les mettre au réfrigérateur ; évitez de laisser votre cafetière en veille ;

; si vous possédez un lave-vaisselle, ne prélavez pas la vaisselle et privilégiez les programmes éco qui consomment jusqu'à 45 % d'électricité en moins par rapport au programme intensif, et nettoyez régulièrement le filtre.

Dans la salle de bain 🚿

Dans la salle de bain comme dans les autres pièces de la maison, il est recommandé d'adapter le chauffage à vos usages.

Limiter sa consommation d'eau chaude

préférez les douches courtes aux bains ;

aux bains ; installez des mousseurs pour réduire votre consommation ;

pour réduire votre consommation ; privilégiez la position froide lorsque vous fermez les robinets mitigeurs.

Entretenir et bien régler son chauffe-eau

isolez les tuyaux et le ballon d'eau chaude ;

et le ballon d'eau chaude ; réglez la température du chauffe-eau entre 50 et 55 °C ;

du chauffe-eau ; programmez le chauffe-eau en heures creuses ;

; coupez le chauffe-eau en cas d'absence de deux ou trois jours.

Utiliser son lave-linge efficacement

lavez le linge à 30 °C , cela consomme trois fois moins d'énergie qu'un lavage à 90 °C ;

, cela consomme trois fois moins d'énergie qu'un lavage à 90 °C ; privilégiez les cycles à basse température voire à froid ;

; essorez le linge au maximum avant de le mettre au sèche-linge ;

avant de le mettre au sèche-linge ; dès que possible, faites sécher votre linge à l'air libre (plutôt qu'au sèche-linge) ;

(plutôt qu'au sèche-linge) ; nettoyez régulièrement le filtre de votre lave-linge ;

Dans la chambre 🛌

La chambre est l'un des espaces qui nécessite le moins d'être chauffé : une température de 17 °C est recommandée la nuit et lorsque la chambre est inoccupée. Pour limiter la sensation de froid, aérez la pièce pendant 5 à 10 minutes matin et soir : cela permet de réduire le taux d'humidité. Enfin, comme dans les autres pièces de vie, pensez à débrancher les chargeurs inutilisés.

* Au Tarif réglementé de l’électricité, avec une puissance de 6 kVA (septembre 2022).