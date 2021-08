INFOGRAPHIES - Quelles sont les villes où les études coûtent le plus cher ?

Après la FAGE, c'est au tour de l'Union des étudiants de France (Unef) de publier son étude sur le coût de la vie étudiante sur les 47 villes universitaires ce mercredi 18 août. Au niveau national, ce coût a augmenté de 2,5% et ce alors que la crise sanitaire frappe les étudiants de plein fouet. Sur le podium des villes les plus chères : Paris reste à la première place. Limoges est la ville où le coût de la vie est le moins élevé.

Le classement du coût de la vie par ville universitaire

Le classement du coût de la vie étudiante par ville universitaire - UNEF

Sans surprise, la ville la plus chère est Paris. Le coût de la vie étudiante est de 1.276,69 euros par mois en 2021. A noter que c'est en recul de 1,5% par rapport aux années précédentes. Cela s'explique notamment par la mise en place de l'encadrement des loyers, qui a fait baisser significativement les loyers de 3,95%. Mais la capitale demeure la ville aux loyers les plus chers, avec 850 euros par mois. Viennent ensuite les villes en banlieue parisienne, comme Nanterre et Saint-Denis, respectivement en deuxième et cinquième position.

Le coût de la vie. - Unef

En région, la ville universitaire où le coût de la vie est le plus important pour un étudiant est Nice, qui arrive en neuvième position. Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille occupent respectivement les 11, 12, 14 et 16ème places. Limoges est donc la ville la moins chère pour un étudiant, qui dépense en moyenne 793,24 euros par mois, loyer compris.

Quels sont les critères ?

Pour évaluer ce coût de la vie étudiante ville par ville, l'Unef se base sur quatre facteurs :

Les frais de vie courante commun à tous les étudiants (frais d’inscription, les frais de restauration, l’électricité, l’assurance habitation, le téléphone, internet, les frais bancaires, les services médicaux, les frais liées aux mutuelles, l’alimentation, les produits d’hygiène et d’entretien, l’habillement, les livres et les loisirs...) ;

Les loyers moyens des logements étudiants privés ;

Le coût annuel des transports en commun pour les étudiants non boursiers ;

Le montant des APL (qui est soustrait au montant moyen des loyers dans chaque ville).

Des écarts de loyers de 498 euros selon les villes

D'après l'Unef, la ville du Mans est la ville où les loyers sont les moins chers, en moyenne de 353 euros. Cela représente un écart de 498 euros avec Paris et Nice, dont le loyer moyen équivaut à celui d'un appartement parisien. Pour les transports, l'Ile-de-France reste le territoire où les coûts sont les plus élevés, il faut compter 350 euros en moyenne. En région, c'est Lyon, avec 325 euros en moyenne. Les villes les moins chères sont Limoges et Perpignan, où le coût moyen tourne autour des 90 euros.

Le coût du logement. - Unef

Des disparités qui se creusent selon les politiques menées par les collectivités locales. L'Unef souligne ainsi dans son enquêtes les efforts menés par certaines villes en matière de tarifs dans les transports en commun : Saint-Etienne et Caen par exemple sont les communes où les grilles tarifaires ont été réduites significativement.

Le coût des transports. - Unef

L'Unef déplore qu'au niveau national, le système d'aide sociale soit insuffisant. D'après ses calculs, le quinquennat d'Emmanuel Macron a investi 226,7 millions d'euros de moins que sous le mandat de Nicolas Sarkozy.