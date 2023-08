INFOGRAPHIE - Taxe foncière : quel pourcentage d'augmentation dans les 191 plus grandes villes de France ?

Si vous êtes propriétaire de votre logement, vous venez peut-être de recevoir votre avis de taxe foncière 2023 dans votre boîte aux lettres. Cette année, le montant risque d'être très salé dans les 191 villes de plus de 40.000 habitants. Cette taxe augmente d'au moins 7,1% dans toutes ces grandes villes, une augmentation décidée par l'État. Mais par endroits, il faut également y ajouter la hausse de la part communale décidée par les collectivités qui fait encore plus flamber cette taxe. Ainsi, des hausses impressionnantes ont été recensées, notamment à Paris (+59%). Ces augmentations, c'est "une très mauvaise nouvelle", s'est désolé ce mercredi sur franceinfo Christophe Demerson, le directeur de la revue "25 millions de propriétaires" et ancien président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi).

Paris, Grenoble, Chambéry, Rezé ou encore Belfort : France Bleu vous propose de découvrir le taux d'augmentation de la taxe foncière dans votre commune grâce à notre module de recherche.

