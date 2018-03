Normandie, France

Les emplois maritimes en Normandie sont mis à l'honneur dans le cadre d'une semaine spéciale proposée par Pôle Emploi du 12 au 17 mars 2018, avec plus de 70 événements. Quand on parle d'emplois maritimes on évoque aussi bien les services portuaires et nautiques que la transformation des produits de la mer, les industries, les entreprises de loisirs et balnéaires, la pêche, les cultures marines. Cela représente près de 49.000 emplois en Normandie selon les chiffres de Pôle Emploi (19.087 salariés en Seine-Maritime et dans l'Eure, 14.145 salariés dans la Manche et 15.717 dans le Calvados et l'Orne). L'hôtellerie-restauration concentre la majorité de ces emplois maritimes, en particulier sur le littoral.

L'hôtellerie-restauration représente la majorité des emplois, suivie des activités de travaux en mer et des services portuaires et nautiques. - (capture d'écran Pôle Emploi)

L'emploi maritime en Normandie : les chiffres de Pôle Emploi en détails (PDF) :