INFOGRAPHIES : les travailleurs frontaliers du Grand Est sont plus nombreux et plus qualifiés

Les frontaliers sont de plus en plus nombreux au Luxembourg notamment.

Que ce soit en Belgique, au Luxembourg ou en Suisse, les frontaliers français venus du Grand Est sont de plus en plus nombreux. Selon une étude de l'Insee parue ce lundi 2 octobre, leur nombre a progressé de 39% en 20 ans pour atteindre les 183.000 travailleurs frontaliers dans le Grand Est en 2019. Ils sont aussi de plus en plus diplômés. Seul le nombre de frontaliers travaillant en Allemagne a baissé.

L'eldorado luxembourgeois

C'est désormais le Luxembourg qui emploie le plus de travailleurs frontaliers. Ils étaient 87.000 en 2019 selon l'Insee soit 140 % de plus qu'en 1999. Leur nombre a aussi progressé fortement en Belgique (+82%) où on dénombre 8.200 frontaliers venus du Grand Est tout comme en Suisse, (39 700 frontaliers) mais dans une moindre mesure, car la hausse est de 22% en 20 ans.

A l'inverse, l'Allemagne a vu son nombre de frontaliers baisser de 17% en 20 ans. Il restaient tout de même 48 200 frontaliers venus de France travaillant dans le pays en 2019.

Trois fois plus de frontaliers très qualifiés

Et si l'on s'interrogeait pour savoir quels travailleurs attirent les pays voisins, l'étude de l'Insee démontre bien que la Suisse ou le Luxembourg privilégient les salariés les plus qualifiés. 16% d'entre eux, exercent une profession très qualifiée (notamment ingénieurs et cadres, enseignants, médecins, personnel de la recherche). Leur nombre a d'ailleurs bondi de 220 % en 20 ans selon les données de l'Insee. On comptait ainsi 30.000 travailleurs frontaliers exerçant une profession hautement qualifiée en 2019.

Quatre professions concentrent 60 % de la progression du nombre de frontaliers : les cadres des services administratifs, comptables et financiers, les personnels d'études et de recherche, les ingénieurs et cadres techniques de l'industrie et les ingénieurs informatiques

Le nombre de travailleurs qualifiés a été multiplié par 5 au Luxembourg et par 3,4% en Suisse en 20 ans.

Des travailleurs frontaliers plus nombreux et plus qualifiés

Un quart d'ouvriers non qualifiés de moins en 20 ans

Le nombre d'ouvriers non qualifiés qui passent la frontière est en revanche en baisse. En Allemagne, ce nombre est passé de 16 500 en 1999 à 8 200 en 2019. Pour l'Insee, cela s'explique en partie par une maîtrise moins répandue de la langue allemande chez les ouvriers non qualifiés alsaciens et mosellans. Mais aussi par une baisse de la demande dans l'industrie côté allemand.

Le recul du nombre d'ouvrier non qualifiés est de 14% en Suisse, ce qui représente 600 personnes en moins.

Il n'y a qu'au Luxembourg, que ce nombre a augmenté.

