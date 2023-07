INFOGRAPHIES : Pourquoi le chômage est à son plus bas niveau depuis 15 ans dans le Grand Est ?

Les chiffres ferait rêver le président Hollande qui en son temps s’était fixé comme objectif d’inverser la courbe du chômage . La région Grand Est est aujourd’hui à 6,9% de taux de chômage : c’est le niveau le plus bas atteint en 15 ans, même s’il reste élevé dans la zone d’emploi de Forbach, d’Epernay ou de Haguenau. Ces emplois, sont soutenus par le secteur privé et une forte création d’entrepris (16.000 ce trimestre), mais aussi par un secteur tertiaire porteur. Le tourisme contribue à ces bons résultats. Les chiffres sont publiés ce vendredi par l'Insee Grand Est .

Au 1er trimestre 2023 dans le Grand Est, l’emploi salarié augmente de 0,2 %, soit 4 000 emplois supplémentaires. Une évolution comparable à celle du 4e trimestre 2022. La hausse provient majoritairement de l’emploi privé hors intérim (+0,2 %), l’emploi public est quasi stable (+0,1 %). Au niveau national, le nombre de salariés progresse un peu plus (+0,3 %), porté par la croissance de l’emploi privé (+0,4 %).

Evolution du taux chômage entre le 4e trimestre 2014 et le 1er trimestre 2023

Evolution du taux de chômage depuis le 4e trimestre 2014 - Insee Grand Est

Le Bas-Rhin leader de l’emploi dans le Grand Est

Dans cette remontada vers l’emploi, tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne. Pour ce 1er trimestre 2023, le Bas-Rhin, département le plus peuplé de la région, comptabilise 1.900 postes en plus, soit la moitié des hausses d’emploi sur le Grand Est. Sur an, l’emploi est aussi dans une dynamique dans la Marne (+1,3), la Meurthe-et-Moselle (1,2) et la Moselle (1,1).

Il est quasi stable dans l’Aube, la Meuse et les Vosges. En revanche, il diminue dans les Ardennes (-0,3%) et dans la Haute-Marne (-0,2%)

Le taux de chômage par zones dans le Grand Est

Grand Est : taux de chômage par zones - Insee Grand Est

Des créations d’entreprises qui contribuent au dynamisme

Dans les services marchands, avec 4.900 emplois supplémentaires, le dynamisme est de retour. La tendance, moindre se ressent aussi dans les activités scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien et le secteur des transports (+1,4%) et de l’entreposage (+1,2%).

Le secteur de la construction, lui recule plus nettement.

Les créations d’entreprises sont élevées : 15.900 au 1er trimestre 2023, même si elles sont en léger recul par rapport à la fin d’année dernière. Mais les défaillances d’entreprises sont dans le même temps, toujours plus nombreuses. Entre avril 2022 et mars 2023, 3 270 entreprises ont été placées en redressement ou liquidation judicaire. Les défaillances sont en hausse de 9,4% (+10,6% au niveau national) mais il y a des disparités entre les départements. Dans l’Aube et la Haute-Marne ces défaillances sont au-dessus de 20%, alors qu’elles sont inférieures à 5% dans les Ardennes, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges.

Les créations d'enteprises dans le Grand Est netre le 4e trimestre 2014 et le 1er trimestre 2023 - Insee Grand Est

Le tourisme : facteur d’emploi

Cela peut paraître étonnant pour qui ne connait pas le Grand Est, mais l’économie du tourisme pèse de plus en plus. Avec 3,3 millions de nuitées au 1er trimestre 2023, la fréquentation des hébergements collectifs touristiques hors camping a augmenté de 13,4% sur un an. Ce sont surtout les hôtels (+18%) qui en bénéficient. L’Alsace, région touristique de choix, concentre près de 60 % de ces nuitées. Ici la fréquentation a fortement augmenté dans le Bas6Rhin (+72%) et dans le Haut-Rhin (plus de 55%). Mais cette hausse est aussi de 31% dans la Marne. Au final, il n’y a que dans les Vosges, que la fréquentation a légèrement baissé de 2%.