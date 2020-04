Informatique, petit électroménager et "tonnes de puzzle" commandés en ligne pendant le confinement

Pendant le confinement, les consommateurs se sont tournés massivement vers la vente en ligne pour faire leurs courses alimentaires, s'équiper pour télétravailler et s'occuper constate la Fevad, la fédération du e-commerce et de la vente à distance.

C’est l’une des conséquences de l’épidémie de coronavirus et du confinement. Les ventes en ligne explosent mais dans des secteurs très précis : les plus fortes hausses sont enregistrées dans l’alimentaire, la téléphonie-informatique ainsi que les produits culturels et éducatifs selon la Fevad, la fédération du e-commerce et de la vente à distance. Parmi les produits les plus commandés, selon plusieurs chaînes contactées : le matériel informatique, le papier, les cartouches d'encre, mais aussi tous le petit électroménager pour faire la cuisine et "des puzzles par containers entiers" précise le gérant sarthois d'As Discount.

S'équiper pour télétravailler, s'occuper ensuite

Au tout début du confinement et jusqu'à aujourd'hui, c'est le matériel informatique qui a été massivement commandé en ligne expliquent des chaînes comme Darty-Fnac et Boulanger. Et puis "beaucoup de produits pour les préparations culinaires et l'entretien du corps" raconte Charles Da Silva, le directeur du magasin Boulanger de Laval. "Comme on a plus la possibilité de manger à l'extérieur, un besoin s'est développé, ce qui fait que toutes les machines qu'on vendait peu, ou en tout cas pas autant, comme les yaourtières" sont commandées.

Cluedo et puzzle sollicités

C'est le grand retour des jeux de société, mentionne la FNAC dans un communiqué, les ventes ont augmenté de 80% et des jeux plutôt traditionnels sont plébiscités : le Cluedo, le Uno, le Trivial Pursuit. Et à Maresché dans la Sarthe, le dirigeant d'As Discount, Franck Livet, reçoit "des containers de puzzle entiers, qu'il faut redistribuer ensuite vers les clients. C'est vraiment impressionnant ! Ça et les maquettes, les petites pots de peinture et les pinceaux pour les faire".

La vente en ligne ne compense pas le manque à gagner généré par la fermeture des magasins

Pour le gérant de la société AS Discount, c'est une période "très étrange, particulière. Le mois d'avril est traditionnellement celui où notre chiffre d'affaires est au plus bas. Cette fois-ci, on a fait en un mois l'équivalent de notre chiffre d'affaires de 2019" précise Franck Livet, qui a embauché 3 salariés en CDD et empaquette lui même les commandes, "masques, gants et gel hydroalcooliques, on s'est équipé très vite et on travaille à distance les uns des autres". La dizaine d'autres salariés est en télétravail. Chez Boulanger, les ventes en ligne ne compensent pas la fermeture des magasins, mais l'enseigne a mis en place le retrait des commandes en "drive sans contact". Une solution plébiscitée par les salariés comme les clients explique le directeur du site de Laval, Charles Da Silva. "On continuera comme ça dans les mois qui viennent car certains clients auront toujours peur de venir en magasin. Je pense que cela se généralisera pour tous les commerces".