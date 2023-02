Infrastructures : un plan de 100 milliards d'euros pour le ferroviaire d'ici 2040, annonce Elisabeth Borne

Elisabeth Borne a annoncé ce vendredi un plan de 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour le transport ferroviaire, une "Nouvelle donne ferroviaire" dont une première concrétisation sera le lancement de "RER métropolitains" dans les grandes agglomérations françaises. Cette somme serait partagée entre l'État et tous les acteurs concernés, a précisé la Première ministre dans un discours prononcé à l'occasion de la remise du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures (COI).

C'est "un investissement historique pour nos transports ! Une contribution centrale à la transition écologique. Un effort essentiel pour le réseau ferroviaire. Nous sommes à la hauteur et au rendez-vous", a réagi le ministre des Transports Clément Beaune, sur Twitter.

Le but de ce plan est de favoriser le "report modal", autrement dit pousser les utilisateurs à délaisser la voiture individuelle pour les transports collectifs, dans un souci de "décarbonation" : "Nous faisons le choix d'investir en priorité dans les infrastructures qui nous permettront de réussir la transition écologique, à commencer par le ferroviaire, qui est la colonne vertébrale des mobilités", a déclaré Elisabeth Borne.

En juillet dernier, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, avait réclamé à l'Etat un investissement supplémentaire de 100 milliards d'euros sur 15 ans pour permettre à l'entreprise d'atteindre la neutralité carbone en 2050, avec pour ambition de doubler la part du ferroviaire dans le transport de voyageurs et de marchandises.

Ce plan se concentre notamment sur la modernisation du réseau ferré et des transports déjà existants. "Pour nos concitoyens, moderniser le réseau cela se traduira par davantage de trains, une meilleure ponctualité et des temps de parcours moins longs", a justifié la cheffe du gouvernement. Le gouvernement entend lancer en mars des discussions avec les régions et partenaires concernés, afin de disposer en juin d'une planification précise.

RER métropolitains

Le projet phare de cette "Nouvelle donne ferroviaire" devrait être le développement de "RER métropolitains" dans les grandes villes du pays, annoncés par Emmanuel Macron fin novembre, sur le modèle du réseau RER existant en région parisienne.

Plusieurs projets sont déjà sur les rails, à Lille par exemple , ou à Bordeaux . Marseille sera aussi concernée , tout comme Grenoble . À Strasbourg, un RER métropolitain a été lancé tout récemment, fin 2022 . Mais il ressemble pour le moment à un fiasco, rapporte France Bleu Alsace , selon qui il n'y a jamais eu autant de retards et d'annulations sur les lignes TER. La région se retourne contre la SNCF, mais en attendant, certains usagers... ont repris la voiture.

Louer une voiture électrique "moins de 100 euros par mois"

La Première ministre a aussi confirmé ce vendredi le dispositif de leasing de voiture électrique "à moins de 100 euros par mois" pour "les personnes éligibles". Il sera mis disponible à la réservation à partir de cet automne et les clients recevront leur voiture en 2024, sans plus de précisions.