Ingrandes-sur-Vienne : grève aux Fonderies du Poitou et blocage de la RN10

Nouvelle journée de mobilisation à Ingrandes-sur-Vienne ce jeudi. Les syndicats des Fonderies du Poitou ont lancé un appel à une grève reconductible pour "mettre la pression sur l'Etat et Renault" dont "les engagements ne sont pas à la hauteur des salariés". Les fondeurs sont invités à débrayer à partir de mercredi soir 22h00 jusqu'à jeudi en fin de journée.

On réunit les salariés dès 9h00 devant l'usine et l'objectif est de bloquer la départementale 910 (ex RN10), on va envahir la route devant le site pour y faire le barbecue ce midi. Nous voulons faire pression sur tous les acteurs du dossier, surtout Renault. Et on appelle tous les Châtelleraudais à venir nous soutenir. (Jean-Philippe Juin, CGT Saint-Jean Industries ex Fonderie Alu)