Ingrandes-sur-Vienne : les salariés des Fonderies du Poitou doivent (encore) prendre leur mal en patience

Par Jules Brelaz, France Bleu Poitou

Encore un nouveau report des audiences pour les Fonderies du Poitou. Les tribunaux de commerce de Poitiers et Lyon, qui devaient se prononcer ce mardi et mercredi sur le nom du repreneur des usines d'Ingrandes, ont décidé, selon les syndicats, de reporter leur décision au 23 et 24 avril.