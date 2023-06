InjectSens, une start-up qui donne espoir aux malades du glaucome

En injectant dans l'oeil, un capteur ultra-miniaturisé et sa source d'énergie, on pourra anticiper l'apparition des premiers symptômes,

Et même pour Ariel Cao, président et co-fondateur d'InjectSens, beaucoup plus vite que par les techniques actuelles, grace à une communication sans fil qui permet au médecin de récupérer les données à distance. Avec la batterie, ultra-miniaturisée, elle-aussi, on peut capturer des données dynamiques, pendant que le patient dort

La start-up InjectSens est née dans la Silicon Valley en Californie, elle a trouvé au LETI (Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information) une solution pour une source d'énergie miniaturisée "qui existait depuis une dizaine d'année mais qui n'avait pas encore trouvé son marché", selon Sylvain Gaumont, directeur des Start-Up au LETI-CEA. Une solution mise en oeuvre par Inject-Power dont le président est Philippe Andreucci.

Des essais cliniques ont lieu actuellement aux Etats-Unis, mais les premiers test sur des humains auront lieu en fin d'année au Chili. Par la suite le dispositif sera industrialisé près de Grenoble,