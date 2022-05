Inflation : les supermarchés Leclerc lancent un "bouclier tarifaire" pour les clients avec carte de fidélité

Invité ce mardi sur franceinfo, Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres du même nom a détaillé son dispositif de "bouclier tarifaire" concernant des articles essentiels pour les clients détenteurs de la carte fidélité. Cette mesure vise à compenser l'inflation qui touche la France et qui atteint 4,8%. Pour le patron des supermarchés Leclerc, cette inflation représente "une hausse de 150 à 500 euros" des dépenses des ménages français.

Certains produits ont vu leur prix augmenter entre 6% et 20%, comme les pâtes de 20% et certaines marques de café et de chocolat augementent également en même proportion. Michel-Edouard Leclerc a donc expliqué le principe de son "bouclier tarifaire", mis en place à compter du 4 mai jusqu'au 31 juillet. "On propose de repérer les 120 articles les plus achetés par les consommateurs" et de garantir que leur prix ne bouge pas jusqu'au mois de juillet", a-t-il expliqué.

La différence remboursée en tickets Leclerc

Si jamais les centres Leclerc étaient contraints d'augementer leur prix en magasin, alors ils rembourseraient les consommateurs en tickets Leclerc "sous forme de cagnottage", pour les clients de la carte fidélité. Michel-Edouard Leclerc explique que la loi Egalim 2 lui interdit de vendre moins cher les produits et qu'il n'a pas suffisamment de marge de manoeuvre sur les marges. "On nous a imposé une marge de 10%", regrette-t-il. "Je demande la levée provisoire qui interdit aux discounters, aux distributeurs comme Leclerc de pouvoir vendre moins cher".

"On peut bloquer les prix quand ils augmentent peu mais cela dépend si c'est l'Etat qui bloque ou les distributeurs. A peu près tous les partis politiques ont proposé des recettes. Chez RN, ils ont proposé de baisser la TVA, chez les Ecolos ils ont proposé de baisser la TVA sur les produits bio, chez LFI ils ont proposé de bloquer les prix sur les fruits et légumes. Mais dans le même temps ils m'interdisent de vendre moins cher. Ils l'ont voté au Parlement avec une majorité très large", explique Michel-Edouard Leclerc.

L'augmentation des prix, conséquence de la guerre en Ukraine ?

La flambée des prix actuelle n'est pas causée par les conséquences de la guerre en Ukraine pour Michel-Edouard Leclerc. "Il y a plusieurs effets, la sortie du Covid et l'indisponibilté des transports, containers, certains camions. Personne n'a trop négocié et on a accepté des hausses trop facilement. Les industriels n'ont pas négocié". Le patron des supermarchés Leclerc indique également que ces hausses résultent de la grippe aviaire, qui a touché le cheptel des canards, des poules, des poules pondeuses et donc les oeufs.

Il pointe du doigt les factures d'énergie et de transports additionnés, qui ont modifiées le coût de la production agricole française. "Tout cela c'est avant l'Ukraine. On a 4,8% (d'inflation) avant l'Ukraine et cela va doubler d'ici l"été ou durant l'été parce qu'il y a le problème des céréales avec l'Ukraine, le problème des transports avec l'Ukraine et beaucoup de spéculation et d'anticipation contre lesquelles il va falloir lutter parce qu'il y a aussi un effet d'aubaine pour les grands groupes de se servir de l'Ukraine", explique-t-il.