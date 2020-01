Inno Campus : le nouveau projet économique de la métropole bordelaise

Tourné autour de la santé, la recherche et l'innovation, le nouveau projet de développement économique de la métropole bordelaise prévoit de créer 10 000 emplois et 10 000 logements sur le site de l'actuel campus, et même au delà. La livraison est prévue en 2035.

Bordeaux, France

Après Euratlantique ( autour du secteur du tertiaire supérieur) et l'Aéroparc de Mérignac (autour de l'aéronautique et de la défense), Inno Campus, sera le prochain grand projet de développement économique de la métropole bordelaise, tourné celui-ci autour des secteurs de la santé, de l'innovation et de la recherche. Avec 2 milliards d'euros qui seront investis par les 11 partenaires (Etat, maire de Bordeaux, mairie de Talence, mairie de Pessac, mairie de Gradignan, CROUS, CHU de Bordeaux, ou encore Domofrance), ce projet prévoit de créer d'ici 2035, 10 000 emplois, 10 000 logements et d'attirer 10 000 étudiants.

Inno Campus se déploiera au Sud Ouest de Bordeaux - Bordeaux Métropole

Un secteur immense de 1 300 hectares au Sud Ouest de Bordeaux

Le secteur géographique sur lequel se déploiera ce projet couvre les 4 communes de la métropole qui abritent l'actuel campus de l'université, à savoir Bordeaux, Gradignan, Pessac et Talence. Sur ces zones et même au delà, 10 000 logements sont construits, dont 3 000 qui seront des logements étudiants. L'autre objectif ambitieux de la métropole, c'est de créer sur ce secteur 10 000 emplois dans les secteurs de la santé, de la recherche et de l'innovation. En faisant rester les jeunes chercheurs de l'université ou implantent l'écosystème favorable à l'implantation de ces entreprises.

Un projet concerté unique en France

Outre l'ampleur de l'investissement réalisé - 2 milliards d'euros - la spécificité de ce projet Inno Campus est d'avoir réussi à mettre les 11 partenaires autour d'une même table: l'état, les collectivités locales ou encore le CHU de Bordeaux et le CROUS. "Plutôt que de mener notre petit projet chacun sur notre territoire" explique Franck Raynal, le maire de Pessac, "nous avons réussi à nous entendre pour le globaliser et en penser tous les aspects". Ainsi à côté des logements et des emplois qui seront créés, de nouveaux axes de déplacements doux ou en transports en commun seront aussi créés, de mêmes que des espaces verts et des espaces de vie. Le projet sortira de terre en 2035.