Innovation : le premier parking "en kit" élaboré en Sarthe

Spay, France

Lorsqu'il présente son produit, baptisé "Park'Up", Elie Smadja, le patron de la jeune société Nextensia n'hésite pas sur les mots : "C'est tout à fait révolutionnaire." Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un concept inédit qui se construit en Sarthe depuis quelques mois : un parking de stationnement "en kit", modulable et démontable en seulement quelques jours. Sans fondations, il vient "se poser sur un parking déjà existant, sur un ou deux niveaux, afin de doubler ou tripler la capacité en un rien de temps", explique Elie Smadja. Soit pour une période déterminée, soit de manière définitive.

Assembler les pièces d'un puzzle

La clef de ce concept qui a nécessité quatre années de recherche et développement ? Ce type de parking est construit à partir d'éléments d'acier et de béton fabriqués en série, sur le site de Spay : poteaux, tabliers de 15 m de long, rampes d'accès, escaliers... Autant de pièces d'un puzzle qu'il suffit d'assembler directement sur le lieu choisi : "La seule opération qui subsiste, c'est de poser quelques boulons, explique le jeune patron. Et en effet, en combinant ces quatre ou cinq composants de bases, on arrive à construire un ouvrage proche du sur-mesure. On peut créer des circulations, des accès multi-rampes ou mono-rampe, des aménagements pour le confort des usagers ou même un habillage pour donner un aspect plus esthétique."

Les autorisations (permis de construire, etc.) et les normes à respecter (incendie, sécurité, éclairage, etc.) demeurent les mêmes que pour une construction traditionnelle. Mais le procédé permet d'accélérer le temps dans des proportions "inimaginables", assure Elie Smadja. Depuis le montage du dossier jusqu'à la pose, en passant par la logistique et le transport des modules (les tabliers de béton pèsent chacun 14 tonnes !), le délai global de livraison reste "inférieur à un mois et c'est la grand force du concept. Car la construction d'un parking aérien traditionnel nécessite près d'un an de travaux. Et là, en plus, on peut remballer et revenir à l'état d'origine du terrain."

Coulage de béton sur les tabliers qui forment les plateformes des parkings © Radio France - Ruddy Guilmin

Entre 8 000 € et 10 000 € la place

Le jeune patron imagine de nombreux débouchés possibles pour ce produit dont la commercialisation démarre tout juste. Disponible à l'achat (entre 8 000 € et 10 000 € la place) ou à la location (entre 5 € et 8 € par place et par jour), il pourrait intéresser "des entreprises qui connaissent une augmentation ponctuelle d'effectif ou des établissement de santé qui souhaitent augmenter leur capacité de stationnement sans se lancer dans des mois de travaux", selon Elie Smadja, qui rêve aussi de proposer les services de sa société pour les Jeux olympiques de Paris en 2024 ou le chantier du Grand Paris.