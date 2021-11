Innovation numérique pour le végétal : ouverture de l'Agreen L'ab'O à Orléans

Orléans a désormais son "Agreen Lab'O" : un lieu pour accueillir les start-up spécialisées dans l'innovation numérique appliquée au végétal - l'agriculture, mais aussi les filières cosmétique et pharmaceutique. 3 premières entreprises sont d'ores et déjà annoncées.

C'est un nouveau lieu d'innovation qui est désormais opérationnel dans le quartier de la Source à Orléans : l'Agreen Lab'O. Situé à proximité du CNRS, sur ce qui deviendra à terme "le campus Xavier Beulin", c'est en fait le pendant du Lab'O dans le quartier St Marceau - il s'agit toujours d'innovation numérique, mais cette fois-ci appliquée au monde du végétal - pour l'agriculture, donc, mais aussi pour les filières cosmétique et pharmaceutique.

Capteurs connectés et big data

"L'Agreen Lab'O, c'est le petit frère du Lab'O, se réjouit Pascal Tebibel, vice-président d'Orléans métropole en charge de l'économie numérique, avec la même qualité de service d'accompagnement pour des entreprises en développement. La différence, c'est qu'ici, on applique les technologies du numérique au secteur du végétal. On a vraiment la volonté de créer un pôle d'excellence."

Il faut dire que les perspectives d'innovation dans ce domaine sont particulièrement importantes. C'est notamment le cas pour l'agriculture et l'agro-alimentaire : "On est en pleine période de transition, confirme Muriel Doucet, la déléguée de Agreen Tech Valley, la structure qui repère les start-up ayant vocation à rejoindre le site. L'idée, c'est d'apporter de nouvelles solutions aux agriculteurs, avec des outils performants pour la prise de décision : des capteurs connectés, du big data, de la modélisation, de l'informatique embarquée dans les engins agricoles, etc."

Irrigation, croissance des plantes, silos à grain

3 premières start-up vont s'installer dans les prochains jours à l'Agreen Lab'O : l'orléanaise Seabex, qui travaille sur l'irrigation de précision ; CybeleTech, émanation de l'Ecole Centrale de Paris et spécialisée dans la modélisation de la croissance des plantes ; et Pharmviz, venue de Châteaudun (Eure-et-Loir), et qui vise à améliorer le fonctionnement des silos à grain.

L'Agreen Lab'O a vocation à devenir un pôle d'excellence, espèrent ses promoteurs © Radio France - François Guéroult

Pour Marie-Joseph Lambert, le président de CybeleTech, venir à Orléans était une évidence : "On bénéficie ici d'un bassin de production qui est un des rares en France et en Europe à proposer à la fois des grandes cultures en céréales, en betterave et en tournesol, du maraîchage de plein champ et sous serre, de la viticulture, et deux grands massifs forestiers, la forêt d'Orléans et la Sologne. Sans oublier que le Loiret présente la particularité d'avoir la plus grande nappe phréatique d'Europe, 20 fois le lac Léman : c'est une ressource qu'il faut préserver, et tout ce qui peut permettre de réduire les marges d'erreur et d'incertitude de l'agriculture va évidemment dans ce sens."

Premier maillon du futur campus Xavier Beulin

Le bâtiment de l'Agreen Lab'O , dont l'aménagement a coûté plus de 3 millions d'euros, compte 3 étages, 24 bureaux, un espace de coworking et des salles de réunion qui peuvent donc être louées. Le Crédit Agricole en est le partenaire financier.

C'est le premier équipement du futur campus Xavier Beulin, qui accueillera d'ici 2024 une grande plateforme R&D pour la recherche et développement, avec des parcelles d'expérimentation, des serres connectées et des chambres climatiques, dont certaines en partenariat avec l'Université d'Orléans, le tout sur 7 hectares. Quant à l'école d'ingénieurs AgroParisTech (institut spécialisé dans les sciences du vivant et de l’environnement), elle viendra finalement en février prochain, et prendra place un peu plus loin, en face de Polytech.