Aude, France

André Viola, président du département de l’Aude, en a appelé ce mardi matin sur France Bleu Occitanie à l’Etat, comme en 1999, pour réparer les dégâts importants sur les routes et les ponts. Ce lundi, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé un état de catastrophe naturelle accéléré. Le président du département s’en est réjoui.

Mais, a-t-il poursuivi, "sur ces territoires, nous avons des coûts qui sont bien assurables et ce sont les coûts les plus colossaux, comme les ouvrages d’art. Et là il n’y a qu’une solidarité nationale, comme on a pu en avoir en 1999, où on a eu véritablement un plan Marshall déclenché par le gouvernent. Car nous sommes un département rural, ce sont des toutes petites communes qui n’auront pas les moyens de reconstruire toutes ces infrastructures. Vous avez vu hier les images, c’est désastreux."

Ouverture de fonds d'urgence

Le président socialiste du département a confirmé que des fonds d’urgence vont être ouverts : "J’ai bien sûr une réunion dès lundi prochain pour avoir des mesures budgétaires pour accompagner les particuliers avant que les assurances ne prennent le relai."

"On est groggy, avec ces événements exceptionnels que nous avons tous vécus. On avait vécu 1999, 1992, et là on a un autre très gros épisode météo qui nous a touché dans la chair, car on a malheureusement des victimes à déplorer", a-t-il regretté, alors que selon un bilan "stabilisé" annoncé ce mardi matin par le préfet de l'Aude, 11 personnes sont mortes et trois sont toujours portées disparues.

André Viola a également rappelé aux Audoises et aux Audois de respecter les consignes de sécurité. "Quand une route est barrée, il ne faut pas enlever les panneaux et passer. On a eu encore un cas cette nuit." Ce mardi matin, une cinquantaine de routes départementales étaient coupées, principalement dans le secteur de Carcassonne.