Doubs : inquiétudes d'une monitrice d'auto-école face à la concurrence des plateformes en ligne

Plus de cours en salle de code, ni cours de conduite. En période de confinement, les moniteurs d'auto-écoles sont en difficulté. A Bavans dans le Doubs, une monitrice craint que les élèves se tournent vers les plateformes de code en ligne.

"Les élèves qui n'étaient pas encore inscrits dans une auto-école, vont peut-être profiter du confinement et vont se rapprocher du code en ligne", explique Gaëlle Chouhib, co-gérante de l'auto-école Bavans Conduite dans le Doubs. Sur un forfait de permis de conduire cela représente près de 200 euros de perte.

Concurrence déloyale

Selon elle, cette concurrence est "déloyale", car les auto-écoles doivent avoir un agrément pour enseigner le code de la route et "ces établissement n'en ont pas". Leurs tarifs sont aussi très avantageux avec des prix dix fois inférieurs à ceux pratiqué par les moniteurs.

Pour éviter que ses élèves ne soient désavantagés, elle leur propose des cours en vidéo-conférence deux fois par jour. Ils ont également accès à des cours en ligne grâce au forfait qu'ils ont souscrit dans l'auto-école.

Une suite incertaine

La monitrice à des craintes pour la survie de son établissement. "On en avait déjà avant le confinement à cause de tout ce qui est proposé par les plateformes de code en ligne", déplore-t-elle.

Le report des charges n'est, selon elle, pas une solution suffisante. "Ne pas payer sur le mois d'avril mais payer double sur le mois de juillet et double en août, si on n'a pas de trésorerie qui rentre entre temps, on recule le problème."

"La difficulté sera dans la durée, un mois d'arrêt reste gérable, mais est-ce que malgré l'arrêt du confinement on pourra reprendre les cours en salle de code ? J'ai un gros doute", conclu-t-elle.