Inquiétude des organismes HLM de la région Provence Alpes Cote d'azur

L'Association Régionale des organismes HLM Paca Corse alerte et appelle tous leurs partenaires à se ressaisir: L’objectif de construction de logements sociaux qu’a assigné l’Etat pour 2021 soit 11 740 logements agréés (projets validés par l’état) sera loin d’être atteint en fin d’année. Il sera même difficile pour les professionnels d'atteindre le niveau déja bas de l'an dernier de 7 300 logements agréés , contre 12 000 logements en 2016. Sachant qu’à partir du moment où un logement est "agréé" et validé, il faut six ans pour le livrer. L’Association Régionale des organismes HLM précise qu’il faudrait plus de 20 000 logements par an pendant 10 ans pour résorber les quelques 180 000 demandes en cours dans la région.

la crise sanitaire n'explique pas tout

Une situation inquiétante dont la crise sanitaire n'est pas seule responsable. Il y a des raisons plus profondes comme par exemple la résistance de certains maires à construire des logements sociaux sur leur commune, alors que la loi SRU leur en impose 25%, estimant que cela n’est pas possible, même les pénalités ne sont plus dissuasives. Leur refus également de "bétonner" , ils doivent en effet d’un côté veiller à ne plus "artificialiser" les sols mais de l’autre, construire un nombre de logements parfois importants. Quant à réhabiliter l’ancien, notamment en centre ville, ce n’est aujourd'hui pas suffisant et représente souvent un coût plus élevé que de construire du neuf. Des maires inquiets également de la réforme qui les priverait d’un droit de regard sur les attributions des logements sociaux, et de ne plus pouvoir en faire profiter leurs administrés. Ajoutez à cela le coût du foncier, rare et donc très élevé , une cherté encore accrue récemment par le télétravail , avec l’arrivée d’acheteurs étrangers à la région, au pouvoir d’achat important. La région Paca compte 320 000 logements sociaux répartis entre une quarantaine de bailleurs.