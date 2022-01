Inquiétude pour les vendeurs de CBD avant la décision du Conseil Constitutionnel

Une "catastrophe", un "cataclysme" ou encore un "coup de massue", les qualificatifs ne manquent pas pour les vendeurs de CBD à propos de l'interdiction de proposer des fleurs et feuilles de CBD dans leurs magasins. Depuis lundi la majeure partie d'entre eux est hors-la-loi en attendant l'avis du Conseil Constitutionnel. Ils sauront demain si la vente des fleurs est définitivement interdite.

Je ne comprends plus... c'est un pas en avant, deux pas en arrière

Anastasia tient une boutique de CBD à Nice, pour elle cette décision ne se justifie pas: "Je ne comprends pas... le CBD n'est pas un psychotrope. Dans la législation là c'est un pas en avant, deux pas en arrière." Pour preuve, la France a déjà été rappelée à l'ordre par la Cour de Justice de l'Union Européenne en juin dernier. Le gouvernement avait tenté d'interdire le commerce du "chanvre bien-être", une décision jugée non-conforme par la CJUE.

Un coup sévère porté à l'économie du CBD

Désormais il s'agit d'interdire seulement les fleurs et feuilles, qui représentent selon les boutiques entre 40 et 80% des ventes. Dans la boutique où travaille Sabrine cela représente 70%, elle est formelle, si l'interdiction est maintenue... "et bien j'ai plus de travail... tous les shops vont fermer et tous les employés seront au chômage! Ça serait une cata..." Une inquiétude partagée par Eric, il dirige une enseigne dans Nice et pour maintenir son activité il a pris une décision: "on continue la vente de fleurs. C'est une décision de survie. On a une dizaine de personnes qui vivent grâce à la boîte donc on ne peut pas arrêter comme ça".

Eric est d'autant plus frustré qu'il a une formation d'infirmier. Pour lui, couper les ventes de fleurs et feuilles de CBD est aussi un problème de santé public: "on a des clients qui viennent pour se sevrer du cannabis, arrêter la vente c'est les repousser vers le marché noir et le marché de quartier". Anastasia évoque la même situation et y ajoute ses clientes les plus âgées "j'ai des grand-mères qui viennent inquiètes en me demandant comment elles vont faire sans leur tisane des elfes".

Un feuilleton encore loin de son épilogue

Le Conseil Constitutionnel va donc rendre son avis sur l'arrêté mais la bataille juridique ne devrait pas s'arrêter là. En cas de maintien de l'interdiction, Eric explique que le syndicat professionnel du chanvre présentera un recours devant la Cour de Justice de l'Union Européenne pour faire invalider la nouvelle réglementation française.

En cas de retrait de l'arrêté, tout serait à refaire pour le gouvernement. L'encadrement de la production et de la vente de CBD devrait faire l'objet de nouveaux projets de réglementation.