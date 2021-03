Inquiétudes à la fonderie du Poitou alu après la faillite d'une banque d'affaires proche de Liberty Alvance

A St Jean Industries, les fondeurs alu n'ont pas cru aux propos rassurants du dirigeant de Liberty Alvance ce mardi. Ils craignent que la faillite de Greensill, société qui gère les comptes du groupe anglo-indien, entraine la chute de tout l'empire Gupta, et celle des fonderies d'Ingrandes avec.

Aux fonderies du Poitou, à l'alu comme à la fonte, l'avenir s'assombrit encore plus depuis la faillite de la société financière Greensill

Il n'y a pas que les salariés de la Fonderie du Poitou Fonte qui sont ressortis dépités de leur rencontre avec un haut-dirigeant de Liberty Alvance ce mardi à Ingrandes sur Vienne, à Saint-Jean Industries, juste à côté, leurs collègues de l'alu, eux aussi, sont inquiets pour l'avenir de leur usine. Guillaume de Goÿs, le directeur des opérations du groupe, a beau dire aux fondeurs que la situation va s'arranger, que la grande firme à laquelle appartient Liberty Alvance, à savoir GFG Alliance (Groupe familial de l'homme d'affaires anglo-indien Sanjeev Gupta), a de solides bases financières, il n'empêche que Greensill est en faillite, or Greensill, c'est la société financière qui gère une partie des comptes de Liberty.

Le CSE dépose un droit d'alerte

Le Comité social économique va donc déposer un droit d'alerte. Avec cette procédure, les représentants du personnel auront ainsi accès aux comptes de l'entreprise et pourront prendre la mesure exacte de ce qui les attend. Quitte à commander leurs propres expertises financières. Les syndicats de la fonderie Alu craignent en effet que la faillite de Greensill entraîne la faillite de GFG alliance, et donc de Liberty, et donc des deux fonderies d'Ingrandes sur Vienne, entre autres, car la firme emploie au total 54.000 personnes à travers le monde.

A Ingrandes, la CGT de Saint-Jean-Industries, ex-fonderie alu, va déposer un droit d'alerte pour accéder aux finances du groupe liberty © Radio France - Isabelle Rivière

Pire que le scenario catastrophe imaginé

Cela fait trois semaines que les mauvais augures s'accumulent au-dessus de l'Alu : Il y a trois semaines, les salariés apprenaient la baisse de la production des culasses HR10 d'ici à deux ans. La semaine d'après, que l'argent du PGE, prêt garanti par l'Etat, était bloqué sur les comptes de Greensill en Allemagne (18 millions d'euros) et là, hier : la faillite de la fameuse société financière justement. Ils s'attendaient à se retrouver en difficulté d'ici à 2023 à cause de la baisse des volumes de production, de l'absence de projets nouveaux et de la perte de certaines finances, mais ce qui se dessine-là est encore pire que le scenario catastrophe qu'ils avaient imaginé.

L'Etat pourvoira-t-il ?

Ce mardi le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a assuré que "l'Etat serait derrière les salariés des sites industriels concernés indirectement par le dépot de bilan de la société de financement Greensill", à l'image d'Ascoval, d'Hayange ou de la fonderie alu de Dunkerque. Les salariés des Fonderies du Poitou Fonte et Alu espèrent bien en faire partie eux aussi le cas échéant.