Lunery, France

L’entreprise Rosières à Lunery (Cher) va -t-elle délocaliser une partie de sa production en Turquie? C'est en tout cas ce que redoute une partie des salariés qui a transmis la semaine dernière un communiqué alarmiste à la presse. Les élus du comité d'entreprise (CE) et la CGT assurent que plusieurs "signaux" laissent penser qu'une "partie de la production pourrait être externalisée dans l'autre usine du groupe située en Turquie, où la main d'oeuvre est trois fois moins chère qu'en France".

9 500 Trio produits chaque année

Le fabricant berrichon d'électroménager, propriété du groupe italien Candy-Hoover, est aujourd'hui le seul à produire le Trio, appareil haut de gamme composé d'une table de cuisson, d'un four et d'un lave vaisselle créé en 1992. Le groupe travaille actuellement sur une version modernisée de l'appareil. "Des travaux de recherche et développement ont débuté entre l'Italie et la Turquie" précise Eric Lafabrègue, directeur du site de Rosières " et c'est ce qui inquiète les salariés, ils ont le sentiment de ne pas y être associés".

"Les élus du CE et de la CGT veulent que le groupe s'engage, par écrit, à ce que Rosières reste l'unique site de production du Trio mais Candy-Hoover refuse." Selon Eric Lafabrègue, le groupe est en revanche prêt à s'engager sur le maintien des effectifs. "Des effectifs stables depuis quatre ans, tout comme le chiffre d'affaires" détaille le directeur.

"Il n'y a pas de raisons de s'inquiéter" confirme Géraldine Moreno, directrice des ressources humaines du groupe Candy-Hoover, "nous avons transmis des données chiffrées optimistes aux élus du CE sur les prévisions d'activité du site pour 2018 : on reste sur des volumes de production identiques à 2017."

"Le projet Trio est aujourd'hui développé à l'étranger pour la France" complète Eric Lafabrègue, "c'est ce qu'il est écrit sur nos plannings, il n'y a donc pas de raisons pour qu'il ne soit pas fabriqué sur notre site, même s'il est vrai que rien n'empêche le groupe de faire autrement une fois qu'il sera lancé". Ce ne sera pas avant mi- 2019.

La direction affirme faire le maximum pour que le site de Rosières soit associé au développement du nouveau produit. Cette semaine, deux salariés vont travailler quelques jours avec les équipes en charge du projet, à l'étranger. 9 500 Trio sortent de l'usine berrichonne chaque année. Cela représente moins de 10% de la production totale.