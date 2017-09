Inquiétudes de la CFDT concernant l'avenir des deux dépôts logistiques La Halle dans l'Indre

Le groupe Vivarté, propriétaire de La Halle est en pleine réflexion pour revoir son organisation logistique. Le syndicat CFDT s'inquiète de l'avenir des deux dépôts d'Issoudun et de Montierchaume dans l'Indre où travaillent plus de 700 salariés.

Quel avenir pour les salariés des dépôts logistiques de La Halle ? Le groupe de textile et d'habillement Vivarté fait travailler plus de 700 salariés dans l'Indre : 230 au dépôt logistique de Montierchaume (La Halle aux vêtements) et 350 salariés à Issoudun (La Halle aux chaussures). Ces deux sites font également travailler 150 à 200 intérimaires par an, soit plus de 700 salariés au total.

D'après la CFDT le groupe Vivarté s'apprêterait à restructurer sa plateforme logistique et les deux dépôts berrichons pourraient en pâtir "avec peut-être un projet d'externalisation", c'est-à-dire que la logistique serait confiée à des sous-traitants. Le groupe Vivarté dément formellement vouloir fermer ces deux entrepôts mais la CFDT se dit très inquiète.

Plusieurs signes inquiétants selon la CFDT

Jean-Louis Alfred, délégué CFDT chez Vivarté. © Radio France - Jonathan Landais

"Quand vous avez un encadrement sur la chaussure qui sort et qui n'est pas remplacé, ça interroge... quand vous avez une fermeture de 180 magasins Halle aux chaussures et que la logistique ne rentre pas dans le PSE ça nous interroge sur son avenir" avance Jean-Louis Alfred, délégué CFDT chez Vivarté. "Il y a aussi clairement les annonces de Patrick Puy, PDG du groupe, qui au mois de juillet nous annonçait que l'outil ne lui convenait pas, que les agrandissements n'étaient pas possibles et que ça ne répondait pas du tout au concept que lui avait de la logistique mixte qu'il veut créer à savoir chaussures, vêtements et e-commerce".

Les boutiques La Halle sont en effet en pleine restructuration : le groupe Vivarté envisage d'ouvrir 70 magasins La Halle mixtes, c'est-à-dire des boutiques incluant l'ensemble de la gamme vêtements et chaussures. Dans les 500 autres boutiques La Halle où seront vendus principalement des vêtements, une partie de la gamme chaussures sera également proposée à la vente.

Il n'y a aucun projet de fermeture de nos dépôts logistiques (la direction)

De son côté la direction de Vivarté dément formellement vouloir "fermer" les deux sites d'Issoudun et de Montierchaume, mais le groupe reconnaît avoir lancé des études pour "optimiser sa logistique". La Halle projette au contraire d'augmenter ses ventes de 30% dans les trois ans à venir, notamment grâce au numérique. Début septembre l'enseigne a d'ailleurs lancé une nouvelle application de ventes sur les smartphones, celle-ci a déjà été téléchargée plus de 200.000 fois.

La restructuration des boutiques fait partie des autres points avancés pour justifier la réflexion sur la logistique. Jusqu'ici les enseignes étaient bien séparées : d'un côté il y avait les vêtements, de l'autre les chaussures. Désormais les ventes sont mélangées sous un seul pavillon La Halle, il faut donc revoir "la cohérence des livraisons dans nos magasins" assure la direction. Quelle forme prendra cette future organisation logistique ? Quelles conséquence sur les deux sites berrichons ? La réflexion en cours devrait prendre plusieurs mois et des changements pourraient intervenir en 2018.