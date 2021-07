Inquiétudes sur de possibles licenciements secs à l'usine Bosch de Rodez

Quel avenir pour les salariés de l'usine Bosch à Onet-le-Château, près de Rodez ? Le fabricant d'injecteurs diesel, premier employeur de l'Aveyron, est passé en 20 ans de 2.400 salariés (en 2002) à 1.250 personnes aujourd’hui, et le chiffre va encore réduire. En effet, en mars dernier, le groupe allemand annonçait la suppression de 750 emplois d'ici 2027, soient 500 emplois maintenus, mais sans départs contraints. Or la direction est revenu sur cette promesse.

Des négociations au point mort

Ainsi, selon les syndicats, la direction assure que des licenciements secs seraient possibles si les suppressions de postes n'étaient pas atteintes en 2025. Or, les salariés avaient compris qu'il n'y aurait pas de départs forcés avant 2027 et l'avaient posé comme une condition pour s'asseoir a la table des négociations. Ces syndicats s'indignent que Bosch revienne sur ses promesses orales (car rien n'a été écrit). "Il y a un paragraphe qui vient de sortir qui dit que si au 31 octobre 2025 nous sommes au-delà de leurs chiffres, il y aura une nouvelle procédure. Cela veut dire potentiellement un PSE", détaillePascal RAFFANE, de la CFE-CGC

Les élus locaux et la présidente de la région Occitanie s'inquiètent également. "Aujourd'hui, je suis très étonnée que la direction de Bosch puisse revenir sur l'engagement pris de ne pas effectuer de licenciements secs d'ici 2027. Cette condition est essentielle et est un préalable nécessaire pour mener à bien les négociations. On ne peut pas bâtir un projet de confiance si on change les règles en cours de route. J'ai rappelé avec fermeté ma position à Heiko Carrie (le PDG France de Bosch, ndlr) quant à mon inflexibilité vis-à-vis des licenciements secs. Je le répète : la Région est prête à continuer d'accompagner l'usine Bosch mais elle attend qu'aucun salarié ne soit laissé sans solution", écrit ainsi Carole Delga dans un communiqué.

Pour l'instant, toutes les négociations sont donc bloquées. Une réunion de conciliation ce lundi 19 juillet n'a rien donné. Les syndicats attendent à présent début septembre pour de nouvelles concertations.

Vers une fermeture d'usine ?

Au-delà de ces suppressions d'emplois, beaucoup craignent tout simplement que l'usine ferme. Et de fait, plusieurs signaux sont inquiétants: "Pourquoi a -t-on installé une ligne pour les poids lourd à Hambourg alors que Rodez pourrait faire cette activité ?" s'étonnent des membres du syndicat Sud. Il y a aussi des rumeurs sur des injecteurs délocalisés en Turquie et des bougies délocalisées en Inde. Quant au projet "Fresh 2", qui prévoit de fabriquer des piles à hydrogène pour faire tourner les frigo de camions réfrigérés, qui tournent normalement au diesel, il est encore en phase de test. Même si l'Etat promet d'injecter 30 millions d'euros d'investissements, rien n'assure qu'il sera arrivé "à maturité" avant 2025. Aucun client ne l'a encore officiellement acheté et par ailleurs, il permettrait de faire travailler au mieux 200 salariés de Bosch seulement. Enfin, alors que le marché du diesel s'effondre, se pose la question de la pérennité d'un site centré sur ce carburant. Alors qu'une étude de décembre 2020 affirme que les diesels récents polluent parfois moins que les essences, la France a exclu les véhicules diesel des vignettes Crit'Air 1. "Peut être que si la France n'avait pas fait ce choix, les Allemands essaieraient plus de maintenir le site ?" s'interroge Cédric Belledent, de Sud.

Les syndicats expliquent avoir envoyé un courrier à l'Allemagne, sans retour pour l'instant. Le groupe Bosch change par ailleurs de directeur l'an prochain, Volkmar Denner va passer la main à Stefan Hartung.

Sollicitée, la direction de Bosch répond à France Bleu Occitanie : "Les discussions étant toujours en cours, nous ne nous exprimerons pas pour l’instant".