Plus de 400.000 habitants supplémentaires en Bretagne en 2040

Rennes, France

L'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) a travaillé sur cinq hypothèses différentes pour cette étude et le scénario central estime qu'il y aura plus de 400.000 habitants supplémentaires en 2040 en Bretagne. Cette croissance démographique sera particulièrement visible en Ille-et-vilaine et sur le littoral morbihannais.

Le boom des seniors

C'est la population des seniors qui va augmenter le plus ces vingt prochaines années. En 2018, on comptait 730.000 personnes âgées de plus de 65 ans dans la région, elles seront 1.100.000 en 2040 ! Et ce sont les plus de 85 ans qui font exploser les chiffres. Ils seront 224.000 dans 20 ans contre 120.000 aujourd'hui soit une hausse de 87%. Ce n'est pas vraiment une surprise, ce seront en fait les premières génération de baby boomers et elles seront particulièrement attirées, selon les projections, par la métropole rennaise, la zone de Lorient et l'agglomération de Vannes. La population bretonne va donc vieillir. L'âge moyen de 42,5 ans aujourd'hui passera à 45,5 ans en 2040.

Anticiper les enjeux

Cette étude est nécessaire pour anticiper les enjeux de demain dans la région. C'est pour cela qu'elle a été menée en coopération avec la fédération des agences d'urbanisme et de développement de Bretagne. Pour son président Henri-Noël Ruiz, "ces projections sont très utiles car elles nous permettent d'améliorer notre mission de conseil auprès des élus. _Ces chiffres nous permettent d'aider les élus à bien réfléchir à tous les avenirs possibles et vers lequel aller_. Cela nous aide aussi à formaliser avec eux des documents de planification comme les PLUI, PLU (plan local d'urbanisme) et Scot (Shéma de cohérence territorial), qui sont des documents importants parce qu'ils fixent sur les 15 prochaines années les politiques qu'ils vont mener en terme d'accueil, d'équipements et de service, de mobilité. C'est stratégique pour les territoires."