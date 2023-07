INSOLITE - Un couple fait le tour de la Mayenne à pied pour son voyage de noces

C'est un voyage de noces plutôt original : plutôt que de partir dans un pays à l'étranger sous le soleil comme le font de nombreux mariés, un couple mayennais a décidé de faire le tour de la Mayenne à pied. Paul-Émile et Adèle Rébillard sont mariés civilement depuis un mois, ils vont célébrer leur union à l'église ce samedi 29 juillet. À partir de mardi 1ᵉʳ août, ils vont partir pour trois semaines de marche le long des frontières mayennaises. Ils comptent parcourir 320 kilomètres au total, notamment pour découvrir le fonctionnement des modèles agricoles en Mayenne.

À la découverte de l'agriculture mayennaise

Les jeunes mariés vont partir de Saint-Brice-en-Coglès en Ille-et-Vilaine : les ancêtres de Paul-Émile Rébillard sont originaires de cette commune. Ils prendront ensuite la direction ensuite du Nord-Mayenne avec des sacs à dos de moins de 10 kilos chacun. "On espère pouvoir dormir dans les exploitations agricoles si possible, à l'exception de trois ou quatre jours où on a des points de chute déjà prévus en famille ou chez des amis pour pouvoir satisfaire nos besoins d'hygiène et de confort alimentaire", décrit Paul-Émile Rébillard.

Avec sa femme, ils veulent découvrir différents types d'agriculture. "On a aussi pour but dans ce voyage d'essayer de côtoyer un maximum d'agriculteurs, de paysans afin de pouvoir dresser une espèce de portrait de l'agriculture mayennaise, sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, et pas seulement sur les raisons habituelles, donc sur les modèles économiques", explique ce Mayennais de 29 ans.

Le couple veut aussi profiter de ce voyage de noces pour passer plus de temps ensemble. Au quotidien, ils sont beaucoup sur la route pour aller travailler. Lui est enseignant dans le Maine-et-Loire et elle est salariée d'un bailleur social mayennais. "Le fait d'être tout le temps ensemble, à pied ou physiquement, ça risque d'être parfois un peu compliqué. La météo, on ne sait pas ce qu'on va avoir non plus. Le camping dans des conditions de vie assez simples, en fait, pendant trois semaines : on s'est dit aussi que ce serait l'occasion de mieux se connaître", souligne Paul-Émile Rébillard.

Le parcours de randonnée suit globalement les frontières mayennaises, avec quelques passages par la Manche et l'Orne. - Komoot

Le couple va marcher environ 20 kilomètres par jour et longer les frontières mayennaises, en mordant parfois dans la Manche et dans l'Orne. "Parfois, c'est aussi plus simple de passer dans l'Orne, où il y a plus de sentiers de randonnée que sur la Mayenne, qui est quand même composée en grande partie de grosses départementales très droites et qui ne sont pas forcément les plus pratiques quand on se déplace à pied", met en avant Paul-Émile Rébillard.

Ils ont prévu d'être de retour dans leur village à Laubrières, autour du 18 août. Après trois semaines de rencontres avec des agriculteurs mayennais, Paul-Émile et Adèle Rébillard espèrent pouvoir publier un texte résumé de leur voyage sur le site internet de la Chambre d'Agriculture de la Mayenne. Ils attendent pour l'instant une réponse.