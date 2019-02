Insolite : un soudeur cherbourgeois exilé en Nouvelle Zélande veut débaucher des collègues manchois

Manche, France

C'est une petit post sur le groupe facebook cherbourgeois "cherbougetoi" qui prête à sourire. Alors que 1000 postes sont actuellement à pourvoir dans l'industrie métallurgique manchoise dont principalement des postes de soudeurs et de chaudronniers, un soudeur cherbourgeois exilé en Nouvelle Zélande débauche des collègues manchois sur internet !

Capture d'écran du groupe facebook '"cherbougetoi"

Il y a un an, les principaux donneurs d'ordre du Cotentin se sont mis autour de la table. Avec l'aide de la région, ils ont jeté les bases d'une nouvelle formation : "Soudeurs en Cotentin".Un dispositif unique en Normandie qui permet de mettre en adéquation formation et ambitions du territoire. Une trentaine de soudeurs doivent être formés chaque année, par session de 10 personnes (dont 3 sessions par an). La première session s'est terminée en juillet dernier. Car la situation est paradoxale : certaines entreprises sont même obligées de refuser des contrats par manque de personnel.