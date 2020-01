Installation de Flying Whales dans le Libournais : une "belle chance" selon Philippe Buisson

Saint-Denis-de-Pile, France

Philippe Buisson s'est déclaré "raisonnablement confiant" quant à l'installation de l'entreprise Flying Whales à l'occasion de ses vœux à la presse ce lundi. Le maire de Libourne et président de la CALI, la communauté d'agglomération du Libournais, a dressé le bilan de son mandat et s'est largement félicité du développement économique. Philippe Buisson ne mâche d'ailleurs pas ses mots quand il dit : "on a sorti le territoire du bourbier dans lequel il se trouvait". Il rappelle son intuition il y a six ans, la nécessité de sortir Libourne d'une économie basée quasi exclusivement sur le vin.

Trois usines d'assemblage dans le monde

Il y avait déjà la présence de Ceva, le spécialiste des médicaments pour les animaux devenu leader mondial du secteur et qui vient d'ailleurs de confirmer que son siège resterait bien à Libourne. Et il y a l'installation qui se précise de Flying Whales à Saint-Denis-de-Pile avec utilisation de l'aérodrome des Artigues-de-Lussac. Flying Whales doit créer 3 usines d'assemblage dans le monde pour fabriquer des ballons dirigeables géants capables de transporter des charges lourdes dans des endroits inaccessibles. La région Nouvelle-Aquitaine est entrée au capital et accueillera l'une de ces usines avec la Chine et l'Amérique du Nord. L'affaire n'est pas encore bouclée mais Philippe Buisson estime qu'il y a selon lui "une belle chance que le Libournais devienne un territoire d'innovation aéronautique".