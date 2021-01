Installé depuis un an, un jeune fleuriste toujours motivé pour redynamiser le centre de Guéret

A 28 ans, Alexandre Fourgeau Piquand va bientôt souffler sa première bougie d'anniversaire. Ce maître artisan fleuriste a ouvert sa boutique à Guéret le 25 janvier 2020. Quand il s'est installé, il était loin de se douter qu'il serait cloîtré chez lui quelques semaines plus tard. Malgré l'arrivée de l'épidémie, deux confinements, un dégât des eaux à Noël et un couvre-feu à 18h, ce jeune artisan tient le coup. Il a même embauché une apprentie.

Les roses rouges, stars de la Saint-Valentin, sont déjà en magasin. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Entre ses renoncules et ses roses rouges, Alexandre Fourgeau Piquand a le sourire après cette première année mouvementée : "Financièrement, je pense que c'est compliqué pour tout le monde. On a traversé plein d'épreuves mais on en sort du positif. C'était un challenge d'ouvrir en plein cœur du centre-ville de Guéret et de survivre." Il a triplé ses livraisons et s'est étendu dans un rayon de 35 km autour de Guéret. "Lors du deuxième confinement, on faisait plus de trente livraisons par jour, c'était énorme."

S'installer à Guéret : une envie et un défi

Ce Creusois d'origine, formé par plusieurs meilleurs ouvriers de France, a ouvert sa boutique à Guéret avec une ambition : contribuer à redynamiser le centre-ville. "J'ai connu la rue piétonne très active quand j'étais tout petit. Quand je suis parti, j'avais la boule au ventre de voir que ça fondait. Aujourd'hui il y a plus de magasins fermés que de magasins ouverts, mais moi j'y crois, on est sur la bonne voie pour redynamiser le centre. Les commerçants et les habitants en ont envie, on a besoin de cette solidarité pour exister."

Je suis peut-être un des maillons de la chaîne qui va redynamiser le centre-ville, ensemble on sera plus fort

Alexandre Fourgeau Piquand s'était installé rue du Prat l'an dernier. Il a dû déménager Grande rue après un dégât des eaux. Le 1er février, il inaugurera sa nouvelle boutique quelques mètres plus haut, dans les locaux jusqu'à présent occupés par Okaïdi.